Ισραήλ: Επεισόδια κατά τη μεταφορά της σορού της δημοσιογράφου του Al Jazeera – Παραλίγο να πέσει το φέρετρο

Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το νοσοκομείο Σαν Ζοζέφ στην Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φέρετρου της δημοσιογράφου του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία έπεσε νεκρή την Τετάρτη από ισραηλινά πυρά, στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και τοπικών ΜΜΕ, οι σκηνές βίας ξεκίνησαν όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το νοσοκομείο, που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες.

These scenes from today are awful but they’re not shocking. With protests, with funerals, with groups of guys just hanging out at Damascus Gate, this is how Israeli police often act in East Jerusalem https://t.co/wmWGiOPcZr

Πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο Palestine TV δείχνουν το φέρετρο της δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, που σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη στη διάρκεια μιας ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη, να κινδυνεύει να πέσει στο έδαφος, ενώ Ισραηλινοί αστυνομικοί διαλύουν το πλήθος.

Unbelievable pictures of Israeli forces attacking mourners carrying the coffin of Shireen Abu Akleh to church for her funeral in Occupied East Jerusalem.

Absolutely heart stopping moment when it looks like casket may fall.

Live coverage on @AJEnglish pic.twitter.com/k5OYh5POwq

