Ισραήλ: Ένταση στη δίκη του Νετανιάχου με τον ίδιο να κατηγορεί την εισαγγελέα για «ανέντιμη στάση» – Στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα ο Χέρτζογκ

Ένταση επικράτησε τη Δευτέρα στο δικαστήριο της Ιερουσαλήμ, στη δίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήρθε σε αντιπαράθεση με την εισαγγελία. Παράλληλα έγινε γνωστό πως ο Πρόεδρος της χώρας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Η εισαγγελέας Γεχουντίτ Τιρός από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δεν είπε την αλήθεια όταν επανέλαβε στην κύρια κατάθεσή του πως πίστευε ότι ο ιστότοπος Walla δεν ήταν σημαντικός, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις κατηγορίες ότι στο παρελθόν άσκησε πιέσεις για να αλλάξουν δυσμενή δημοσιεύματα.

Ο Νετανιάχου, φανερά εκνευρισμένος, της απάντησε: «Με κατηγορήσατε ότι έκανα ψευδή δήλωση. Έχετε πει ψέματα σε όλη αυτή την υπόθεση».

Η Τιρός επισήμανε ότι, παρότι ο Νετανιάχου είχε ισχυριστεί κατ’ επανάληψη ότι το Walla ήταν εχθρικό προς αυτόν και ότι έδινε συνεντεύξεις στον ιστότοπο μόνο κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων, στην πραγματικότητα είχε παραχωρήσει τουλάχιστον μία συνέντευξη και εκτός εκλογικής περιόδου – και μάλιστα είχε κοινοποιήσει ο ίδιος τον σχετικό σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βλέπουμε ότι είπατε εσφαλμένα πράγματα στην κύρια κατάθεση, ότι δεν δώσατε συνέντευξη [στο Walla εκτός προεκλογικής περιόδου]. Αυτή η συνέντευξη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για εσάς. Δώσατε τη συνέντευξη και κοινοποιήσατε ειδικά αυτή στο Walla και όχι τις παράλληλες συνεντεύξεις που δώσατε σε τηλεοπτικά κανάλια», είπε στο δικαστήριο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Maariv.

Ο Νετανιάχου αντέδρασε κατηγορώντας την εισαγγελία για «απόκλιση από την καθιερωμένη πρακτική» κατά την κατάθεση του κατηγορητηρίου και για «ανέντιμη στάση».

«Εκείνοι [το Walla] έκαναν πολλά αιτήματα για συνεντεύξεις και αρνιόμουν να μιλήσω μαζί τους για χρόνια… Άρα [ίσως] δέχθηκα πάνω από μία φορά, σιγά το πράγμα. Είναι ένας εχθρικός ιστότοπος», πρόσθεσε.

Μία από τις βασικές κατηγορίες κατά του Νετανιάχου αφορά τη φερόμενη αποδοχή δωροδοκίας υπό τη μορφή ευνοϊκής κάλυψης από το Walla, με αντάλλαγμα ρυθμιστικά οφέλη προς τον ιδιοκτήτη του, Σαούλ Ελοβιτς, σχετικά με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του στον τηλεπικοινωνιακό όμιλο Bezeq.

Ο Νετανιάχου και η υπεράσπισή του υποστήριξαν στην κύρια κατάθεσή του ότι η κάλυψη του Walla ήταν συχνά εξαιρετικά αρνητική και εχθρική απέναντί του.

Οι δικαστές είχαν εισηγηθεί το 2023 να αποσυρθεί η κατηγορία της δωροδοκίας, ωστόσο η εισαγγελία αρνήθηκε. Ο Νετανιάχου κατηγορείται επίσης για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης στην ίδια υπόθεση.

Έπειτα από αίτημα των δικηγόρων του Νετανιάχου να ακυρωθεί η αυριανή κατάθεσή του στο δικαστήριο λόγω «διπλωματικών και ασφαλιστικών ζητημάτων», οι δικαστές συμφώνησαν στην ακύρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Η συνεδρίαση της Τετάρτης θα επεκταθεί κατά μία ώρα.

Την ίδια στιγμή, πηγές κοντά στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέφεραν στους Times of Israel ότι ο Χέρτζογκ θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, όπου θα έχει συναντήσεις κυρίως με μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Δεν διευκρίνισαν εάν πρόκειται να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ynet μετέδωσε νωρίτερα ότι τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί.

Η επίσκεψη έρχεται λίγο μετά το επίσημο αίτημα του Νετανιάχου προς τον Χέρτζογκ για απονομή χάριτος – αίτημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ προτρέπει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να εγκρίνει.

Συμπίπτει επίσης με την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει δεσμευθεί να συλλάβει τον Νετανιάχου εάν ταξιδέψει στην πόλη. Ο 34χρονος Μαμντάνι δεν έχει ακόμη αναλάβει καθήκοντα.

Ο ίδιος είχε αρχικά αρνηθεί να καταδικάσει συνθήματα όπως «Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα» ή να ζητήσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, αν και στη συνέχεια ανασκεύασε και στα δύο σημεία έπειτα από έντονη κατακραυγή.

Περίπου το 64% των «δικτυωμένων» Αμερικανών Εβραίων δήλωσαν σε πρόσφατη δημοσκόπηση ότι θεωρούν τον Μαμντάνι τόσο αντι-ισραηλινό όσο και αντισημίτη.