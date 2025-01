Ισραήλ: Εύθραυστη η εκεχειρία – Όσο η Χαμάς δεν δίνει τη λίστα με τους ομήρους, οι IDF συνεχίζουν τις επιθέσεις σε περιοχές της Γάζας

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σήμερα ότι η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας θα καθυστερήσει να τεθεί σε ισχύ, καθώς η Χαμάς δεν έχει τηρήσει την υποχρέωσή της να στείλει στο Ισραήλ τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι την πρώτη ημέρα.

Αφού πέρασε η ώρα που προγραμματισμένο να ξεκινήσει η εκεχειρία, στις 08:30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, ισραηλινά άρματα μάχης συνέχιζαν να βομβαρδίζουν περιοχές της Γάζας.

Σε σύντομο τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Χαγκάρι επεσήμανε ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ διέταξε τον στρατό να καθυστερήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας.



Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ελευθερία να συνεχίσουν τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία και τόνισε ότι ο στρατός «συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις αυτή τη στιγμή».

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον περιοχών στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν κάτοικοι.

Σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι έπληξαν “στόχους τρομοκρατών” στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ, σύμφωνα με Παλαιστίνιους γιατρούς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ο Χαγκάρι υπογράμμισε ότι ο στρατός του Ισραήλ είναι έτοιμος να εφαρμόσει την εκεχειρία, αλλά και έτοιμος να απαντήσει αν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας.

Μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της εκεχειρίας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αυτή δεν θα τεθεί σε ισχύ, μέχρις ότου η Χαμάς να ανακοινώσει τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα.

«Ο πρωθυπουργός διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις (IDF) ότι η εκεχειρία, που θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ στις 08:30, δεν θα ξεκινήσει μέχρις ότου το Ισραήλ να έχει τον κατάλογο των απαχθέντων που θα απελευθερωθούν, τον οποίον η Χαμάς έχει δεσμευθεί να παράσχει», τόνιζε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η Χαμάς επανέλαβε τη δέσμευσή της στην εκεχειρία και διευκρίνισε ότι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των ονομάτων των ομήρων που θα απελευθερωθούν οφείλεται σε «τεχνικούς» λόγους, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, προς τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Αιγύπτου και του παλαιστινιακού θύλακα, είχαν μεταδώσει μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς νωρίς σήμερα το πρωί.

Εκρήξεις ακούγονταν στη Γάζα μέχρι τις 08:30 το πρωί, αν και την ώρα εκείνοι κάτοικοι της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, βρήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν.

⭕The IDF is continuing to operate and strike terrorist targets in Gaza.

A short while ago, IDF artillery and aircraft struck a number of terrorist targets in northern and central Gaza.

The IDF remains ready in offense and defense and will not allow any harm to the citizens… pic.twitter.com/jb0WbATN6H

— Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025