Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους – Ζητούν να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου (14/12), σε πόλεις του Ισραήλ για να διατηρήσουν την πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας για 436η ημέρα, έπειτα από έναν χρόνο και πλέον πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Είμαστε όλοι σύμφωνοι στο ότι έχουμε αποτύχει μέχρι τώρα και στο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τώρα», είπε ο ηθοποιός Λιόρ Ασκενάζι στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Τελ Αβίβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

«Σταματήστε τον πόλεμο, είναι ώρα να δράσουμε και να τους ξαναφέρουμε όλους στο σπίτι», πλειοδότησε ο Ιτσίκ Χορν, δυο γιοι του οποίου, ο Εϊτάν και ο Γιαΐρ, παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο.

