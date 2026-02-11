Ισραήλ: Αποβίβασαν Ρωσοϊσραηλινό δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου λόγω «ανησυχιών ασφαλείας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Αποβίβασαν Ρωσοϊσραηλινό δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου λόγω «ανησυχιών ασφαλείας»

Ένας Ρωσοϊσραηλινός δημοσιογράφος απομακρύνθηκε την Τρίτη από την πτήση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω «ανησυχιών ασφαλείας».

Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στη Δυτική Όχθη καθώς ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ – Τι θα ζητήσει από τον Τραμπ για το Ιράν

Ο Νικ Κολιόχιν, ο οποίος συνεργάζεται με το ρωσικό κρατικό διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο RT, απομακρύνθηκε από την πτήση λόγω «ανησυχιών ασφαλείας», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση του στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

«Οι αξιωματούχοι ασφαλείας αποφάσισαν να μην εγκρίνουν την ένταξη του δημοσιογράφου στην πτήση του πρωθυπουργού προς την Ουάσινγκτον λόγω ανησυχιών ασφαλείας που δεν μπορούν να αναλυθούν αυτή τη στιγμή», αναφέρει η δήλωση.

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ παραμένει αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

«Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα»

Ο 42χρονος Νικ Κολιόχιν, ανεξάρτητος Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής, επρόκειτο να καλύψει, για τρία ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο.

Yποχρεώθηκε σε αποβίβαση από το αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, καθώς οι πράκτορες ασφαλείας ήθελαν να ελέγξουν «τις επαφές του», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες επισκέψεις του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, σε αυτήν επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Όμως αφού επιβιβάστηκε ο Κολιόχιν, μαζί με καμιά δεκαριά συναδέλφους του και αφού τακτοποίησαν τις αποσκευές τους, πράκτορες της Σιν Μπέτ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, του ζήτησαν να αποβιβαστεί, λίγα λεπτά πριν από την απογείωση.

Η Σιν Μπετ είπε στην στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και «στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι».

«Το να συμπεριφέρεστε έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχετε προσκαλέσει να τον εξευτελίζετε μπροστά σε όλον τον κόσμο και να τον πετάτε έξω, δεν έχει νόημα» είπε ο Κολιόχιν στο AFP. «Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα».

Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Σήμερα έχει μόνο την ισραηλινή υπηκοότητα και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε εργαστεί και για μια κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού μεταξύ 2011-12, σε προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου.

Πηγές: The Jerusalem Post, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα