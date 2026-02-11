Ισραήλ: Αποβίβασαν Ρωσοϊσραηλινό δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου λόγω «ανησυχιών ασφαλείας»

Ένας Ρωσοϊσραηλινός δημοσιογράφος απομακρύνθηκε την Τρίτη από την πτήση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω «ανησυχιών ασφαλείας».

Ο Νικ Κολιόχιν, ο οποίος συνεργάζεται με το ρωσικό κρατικό διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο RT, απομακρύνθηκε από την πτήση λόγω «ανησυχιών ασφαλείας», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση του στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

«Οι αξιωματούχοι ασφαλείας αποφάσισαν να μην εγκρίνουν την ένταξη του δημοσιογράφου στην πτήση του πρωθυπουργού προς την Ουάσινγκτον λόγω ανησυχιών ασφαλείας που δεν μπορούν να αναλυθούν αυτή τη στιγμή», αναφέρει η δήλωση.

«Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα»

Ο 42χρονος Νικ Κολιόχιν, ανεξάρτητος Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής, επρόκειτο να καλύψει, για τρία ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο.

Yποχρεώθηκε σε αποβίβαση από το αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, καθώς οι πράκτορες ασφαλείας ήθελαν να ελέγξουν «τις επαφές του», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες επισκέψεις του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, σε αυτήν επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Όμως αφού επιβιβάστηκε ο Κολιόχιν, μαζί με καμιά δεκαριά συναδέλφους του και αφού τακτοποίησαν τις αποσκευές τους, πράκτορες της Σιν Μπέτ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, του ζήτησαν να αποβιβαστεί, λίγα λεπτά πριν από την απογείωση.

Η Σιν Μπετ είπε στην στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και «στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι».

«Το να συμπεριφέρεστε έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχετε προσκαλέσει να τον εξευτελίζετε μπροστά σε όλον τον κόσμο και να τον πετάτε έξω, δεν έχει νόημα» είπε ο Κολιόχιν στο AFP. «Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα».

Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Σήμερα έχει μόνο την ισραηλινή υπηκοότητα και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε εργαστεί και για μια κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού μεταξύ 2011-12, σε προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου.

Πηγές: The Jerusalem Post, AFP