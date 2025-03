Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης – Ήχησαν σειρήνες

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σειρήνες συναγερμού για «εκτόξευση βλήματος από την Υεμένη» είχαν ηχήσει νωρίτερα στην πόλη Μπεέρ Σέβα και άλλες κοινότητες της περιοχής Νεγκέβ.

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, στις 19 Ιανουαρίου.

Σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το μπαράζ βομβαρδισμών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στον παλαιστινιακό θύλακα και, σύμφωνα με τη Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους.

🚨Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/COgwziul88

Watch as illegal european settlers rush to the shelters in occupied Palestine, following a Ballistic Missile launch from Yemen pic.twitter.com/cUUFmE1R93

— MenchOsint (@MenchOsint) March 18, 2025