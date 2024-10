Ισπανία: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στην Βαλένθια – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν drone από τις πλημμύρες που έπληξαν την Ισπανία και άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Η περιφέρεια της Βαλένθια ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο από τις σφοδρές καταιγίδες και τις πλημμύρες, τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Οι εικόνες από ψηλά, κόβουν την ανάσα. Οι δρόμοι στη Βαλένθια έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί και έχουν δημιουργήσει «βουνά» από σίδερα, κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζει να επιχειρεί σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές στις περιοχές εκείνες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Εκφράζονται φόβοι όμως ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς υπάρχουν αγνοούμενοι και εικάζεται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τις λάσπες.

Μάλιστα, πριν από λίγο η δήμαρχος της Βαλένθια δήλωσε ότι εννέα πτώματα ανακαλύφθηκαν σε γκαράζ στην περιοχή La Torre. Η Μαρία Χοσέ Καταλά είπε ότι ένα από τα θύματα ήταν ένας τοπικός αστυνομικός. Εάν επιβεβαιωθεί η είδηση και από άλλες πηγές, αυτό σημαίνει ότι οι νεκροί έχουν ξεπεράσει πλέον τους 100.

Kind hearted rescue teams save a dog which got stuck up in some reeds due to cyclone Dana #Danacyclone #Valencia #INUNDACIÓN #Spain #Espana pic.twitter.com/7oJ5tWSI8p

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, στις περιοχές εκείνες που είναι προσβάσιμες στα διασωστικά συνεργεία. Σχεδόν 1.000 στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

— The New York Times (@nytimes) October 30, 2024

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK

Οι πλημμύρες στην Βαλένθια προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της περιφέρειας, παρασύροντας γέφυρες, δρόμους, σιδηροτροχιές και βυθίζοντας κτίρια στο νερό μετά την υπερχείλιση ποταμών.

🚨🇪🇸 SPAIN FLOODS: 95 DEAD AS RESCUE TEAMS WORK NONSTOP

Flash floods in Spain have killed at least 95 people, leaving communities devastated and forcing road, rail, and air closures across Valencia, Madrid, and Barcelona.

Over 1,600 soldiers are deployed as the National Police… pic.twitter.com/DNUHejHXS2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2024