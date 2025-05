Ισπανία: Τοξικό νέφος χλωρίου στην Καταλονία λόγω φωτιάς σε αποθήκη – Εκκλήσεις σε τουλάχιστον 160.000 πολίτες να κλειστούν στα σπίτια τους

Οι αρχές της Ισπανίας ζήτησαν από περισσότερους από 160.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πέντε περιοχές της Καταλονίας να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους λόγω του τοξικού νέφους που έχει προκληθεί από πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανικό χώρο αποθήκευσης.

«Αν βρίσκεται στην περιοχή που έχει επηρεαστεί, μην βγαίνετε από τα σπίτια σας ή τον χώρο εργασίας σας», έγραψε η Πολιτική Προστασία της Καταλονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι κοινότητες που έχουν επηρεαστεί βρίσκονται στις νοτιοανατολικές ακτές της Ισπανίας, μεταξύ της Βαρκελώνης και της Ταραγόνα.

