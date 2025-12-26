Ισπανία: Εκατοντάδες άνθρωποι βούτηξαν στα παγωμένα νερά με χριστουγεννιάτικες στολές – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι με χριστουγεννιάτικες στολές συμμετείχαν χθες στο 116ο Αγώνα Κολύμβησης «Copa Nadal» (Κύπελλο Χριστουγέννων) στο λιμάνι της Βαρκελώνης συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την ιστορία και το εορταστικό πνεύμα.

Γνωστή ως Κύπελλο Χριστουγέννων, η εκδήλωση αποτελεί βασικό στοιχείο των γιορτών και είναι ο παλαιότερος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στην Ισπανία.

Διοργανώνεται από την Κολυμβητική Λέσχη Βαρκελώνης (CNB) και πραγματοποιείται από το 1908. Οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια διαδρομή 200 μέτρων, με στροφή σε μια σημαδούρα στο σημείο των 100 μέτρων, ξεκινώντας και τερματίζοντας κοντά στο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου.

Στην εκδήλωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την αλληλεγγύη και το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων, αθλητές, οι οικογένειές τους και τολμηροί κάτοικοι της ισπανικής πόλης συναντώνται σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη ενέργεια, συγκίνηση και ενθουσιασμό.

Οι νικητές λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο 250 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του φετινού αγώνα οι κολυμβητές που έπεσαν στα παγωμένα νερά έσπευσαν να ζεσταθούν με ροφήματα.