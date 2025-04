Ιρλανδία: Συνηγορεί υπέρ «αναλογικής» αντίδρασης της ΕΕ στις ΗΠΑ για τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ

Ο ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν δήλωσε την Τετάρτη (2/4) πως «λυπάται βαθιά» για τους τελωνειακούς δασμούς 20% που αναγγέλθηκε πως θα επιβάλλονται στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγονται στις ΗΠΑ, καλώντας τους 27 να αντιδράσουν κατά τρόπο «αναλογικό».

The decision by the US tonight to impose 20% tariffs on imports from across the European Union is deeply regrettable.

I strongly believe that tariffs benefit no one.

My priority, and that of the government, is to protect Irish jobs and the Irish economy. pic.twitter.com/L2dc6jnzOO

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) April 2, 2025