Ιράν: Νέα ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Ταμπρίζ – Αναφορές για νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ταμπρίζ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα νέο φερόμενο ισραηλινό πλήγμα κατά της πόλης βορειοδυτικά του Ιράν, μεταδίδει το CNN.

Όπως ανέφεραν τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν, το Ισραήλ είχε πλήξει νωρίτερα σήμερα το αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ο γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν δήλωσε πως «Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν μετά την επίθεση».

The Tabriz military airport has been put out of use.

— Shlomi (@shlomi_il) June 13, 2025