Ιράν: Με όπλο στο κήρυγμα της Παρασκευής, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ – Τι δείχνει η κίνηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με ένα τουφέκι παρά πόδα, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η χώρα του εναντίον του Ισραήλ ήταν «εντελώς νόμιμη» και πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι της Τεχεράνης – κυρίως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ— «δεν θα υποχωρήσουν» μπροστά στο Ισραήλ.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είχε προαναγγείλει από χθες την ένοπλη εμφάνισή του με βίντεο στην επίσημη ιστοσελίδα του, στο οποίο εμφανιζόταν το χέρι του να ξεκουράζεται πάνω στην κάνη ενός όπλου. Το βίντεο έλεγε ότι στην σημερινή προσευχή (η Παρασκευή είναι η θρησκευτική αργία των Μουσουλμάνων, ιερή ημέρα, με προσευχή και στην συνέχεια με κήρυγμα) επικεφαλής θα ήταν ο ίδιος ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν.

Ακριβώς όπως είχε προαναγγείλει, ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε σήμερα στην προσευχή, στην οποία υπήρχε αθρόα συμμετοχή. Η πλατεία γέμισε, με τους Ιρανούς σχεδόν να παραληρούν όταν εμφανίστηκε. Η τελετή ήταν οργανωμένη έτσι ώστε να δείξει την ενότητα των Μουσουλμάνων.

Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of Iran;

If the Muslims are united with each other, then God’s honor and wisdom will be behind them.

Tehran pic.twitter.com/DfIo1JHZP8

— MaryMorty (@mary_morty) October 4, 2024