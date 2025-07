Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά ο εναέριος χώρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη (3/7) ότι ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο του, συμπεριλαμβανομένου αυτού πάνω από την Τεχεράνη, ο οποίος έκλεισε στις 13 Ιουνίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου κατά του Ισραήλ.

«Τα διεθνή αεροδρόμια Μεχραμπάντ και Ιμάμ Χομεϊνί στην Τεχεράνη, όπως και αυτά στο βόρειο, ανατολικό, δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας, έχουν τεθεί ξανά σε λειτουργία και είναι έτοιμα για την εκτέλεση των πτήσεων», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Most of Iran’s airports have been reopened for flights and country’s airspace open for international transit flights from 0500 to 1800 local time, Iranian semi-official Tasnim news agency reports pic.twitter.com/Yvz7JJvgkd

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 3, 2025