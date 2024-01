Ιράν: Εκρήξεις κοντά στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί – Αναφορές για τουλάχιστον 20 νεκρούς

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του Κασέμ Σουλεϊμανί, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο νεκροταφείο στη νότια πόλη Κερμάν κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του ανώτατου διοικητή του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020 σε επίθεση με αμερικανικό drone στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Το Reuters αναφέρει ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη και υπάρχουν «πολλοί τραυματίες».

Οι συνθήκες είναι προς το παρόν ασαφείς, αν και υπάρχουν κάποια μη επαληθευμένα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς. Η υπηρεσία ειδήσεων Al Mayadeen ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πιθανές εκρήξεις που προκλήθηκαν από φιάλες αερίου, αλλά επίσημες πηγές δεν το έχουν ακόμα επιβεβαιώσει».

Breaking🚨 Iran🇮🇷

At least 49 people were injured in Iran’s Kerman province after four massive “explosions” hit the cemetery where extremist Soleimani is buried. pic.twitter.com/P03N8qybLN

— Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) January 3, 2024