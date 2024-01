Μέση Ανατολή: Φόβοι για επικίνδυνη κλιμάκωση μετά το «χειρουργικό» χτύπημα στην Βηρυτό – «Παγώνουν» οι συνομιλίες για τους ομήρους

Με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα των δύο χωρών, απαντά η Χεζμπολάχ στη δολοφονική επίθεση στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή του υπαρχηγού της παλαιστινιακής Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι, και ακόμα δύο ηγετικών στελεχών της οργάνωσης.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως η Jerusalem Post περιγράφουν την δολοφονία ως «τέλος εποχής για τη Χαμάς». Την ίδια ώρα, η Χαμάς διαμηνύει ότι «παγώνει» κάθε συνομιλία για απελευθέρωση ομήρων.

Tο χειρουργικό χτύπημα που σκότωσε το Νο. 2 της Χαμάς

Βίντεο από κάμερα που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της έκρηξης κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το μοιραίο χτύπημα που έχει χαρακτηριστεί ως «χειρουργικό»:

CCTV Footage from the Lebanese Capital of Beirut showing the Israeli Airstrike which resulted in the Death of the Deputy Chairman of the Hamas Political Bureau, Saleh al-Arouri as well as Senior Hamas Leader, Khalil al-Hayya. pic.twitter.com/kXgP2RdF55 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2024

Άλλη κάμερα, κατέγραψε από πιο κοντά την έκρηξη στα γραφεία της Χαμάς, σε προάστιο της Βηρυτού.

Footage of the Israel drone strike which killed 7 top Hamas leaders in Beirut. 👇👇💥 pic.twitter.com/Nl4nLdHeoi — 🇺🇦UKRAINE🇺🇦DIARY💙💛LATEST (@UkraineDiary) January 3, 2024

U.S. Defense Officials have now stated that Israel was Responsible for the Airstrike yesterday on the Suburbs of Beirut, Lebanon which Killed the Deputy Chairman of the Hamas Political Bureau, Saleh al-Arouri alongside several other High-Level Hamas Officials. pic.twitter.com/uZrehh7FZp — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2024

«Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο»

Η λιβανική Χεζμπολάχ προειδοποίησε πως «η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι» αποτελεί όχι μόνο «επίθεση εναντίον του Λιβάνου» αλλά και «σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του εχθρού και του άξονα της αντίστασης» — αυτός ο τελευταίος όρος αναφέρεται στο Ιράν και στους συμμάχους του στην περιοχή, που εχθρεύονται το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο ή ατιμώρητο», πρόσθεσε η Χεζμπολάχ, ο γενικός γραμματέας της οποίας Χασάν Νασράλα θα εκφωνήσει ομιλία σήμερα (03/01) το απόγευμα (16:00 GMT).

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται σήμερα για «κάθε σενάριο».

«Οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας σε όλες τις κονίστρες, στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε σενάριο. Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ειπωθεί απόψε είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον αγώνα εναντίον της Χαμάς», δήλωσε χθες Τρίτη (02/01) το βράδυ ο εκπρόσωπός του Τσαχάλ Ντανιέλ Χαγκαρί.

Να αποφύγει την κλιμάκωση με τον Λίβανο καλεί το Ισραήλ ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Λίβανος προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας.

Παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς απειλές εξαπολύει και το Ιράν ενώ καθυστερεί η επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

«Το αίμα του μάρτυρα θα πυροδοτήσει αναμφίβολα άλλη μια έκρηξη στις φλέβες της αντίστασης»

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η δολοφονία του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς Σάλεχ αλ-Αρούρι σήμερα σε επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον Λίβανο, θα πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο την αντίσταση κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

“Το αίμα του μάρτυρα θα πυροδοτήσει αναμφίβολα άλλη μια έκρηξη στις φλέβες της αντίστασης και το κίνητρο κατά των σιωνιστών κατακτητών, όχι μόνο στην Παλαιστίνη αλλά και στην περιοχή και ανάμεσα σε όλους όσοι αναζητούν την ελευθερία παγκοσμίως”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανανί.

Ο εκπρόσωπος καταδίκασε επίσης την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου από “το επιθετικό σιωνιστικό καθεστώς”.

ΟΗΕ: Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανησυχεί έντονα για κάθε πιθανότητα κλιμάκωσης, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες και στις δύο πλευρές της “Μπλε Γραμμής”, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Κάντις Αρντιέλ.

Μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο το 2000, έπειτα από 22 χρόνια κατοχής, ο ΟΗΕ χάραξε μια “Μπλε Γραμμή” ορίζοντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

“Εξακολουθούμε να απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλες τις πλευρές να κάνουν κατάπαυση του πυρός και προς όποιους συνομιλητές με επιρροή να προτρέψουν σε αυτοσυγκράτηση”, πρόσθεσε η ίδια.

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε νέο απολογισμό 22.313 νεκρών

Το υπουργείο Υγείας της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 22.313 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 128 άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, διευκρίνισε το υπουργείο, το οποίο έκανε ακόμη λόγο για 57.296 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου, από τους οποίους οι 261 τραυματίσθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.