Λίβανος: Ισραηλινή επίθεση με drone σε προάστιο της Βηρυτού – Νεκρός ο υπαρχηγός της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι

Ισραηλινό drone έπληξε προάστιο της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Πρόκειται για το προάστιο Dahiyeh, που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν γραφείο της Χαμάς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν ένα ανώτατο στέλεχος της Χαμάς – και συγκεκριμένα ο υπαρχηγός της Χαμάς, Σαλέχ Αλ Αρούρι – και ακόμη τρεις άνθρωποι.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή που το Ισραήλ «χτυπά» την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ζαχαροπλαστείο. Ο τηλεοπτικός σταθμός Manar της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μια έκρηξη ακούστηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Hadi Nasrallah.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την έκρηξη, η οποία σημειώνεται πριν από την ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από ένα drone που έπληξε τον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου στην πολυσύχναστη γειτονιά.

🔴BREAKING: Explosion reported in Beirut in Hezbollah-run neighborhood, cause under investigation

📹- 27A pic.twitter.com/BLXET1Q6Fc

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 2, 2024