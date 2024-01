Wednesday: Όλα όσα γνωρίζουμε για την 2η σεζόν της σειράς του Netflix

Η σειρά «Wednesday» του Netflix γνώρισε τεράστια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022. Οι συνδρομητές της streaming πλατφόρμας κόλλησαν αμέσως με την σειρά και όταν είδαν όλα τα επεισόδια έκαναν όλοι την ίδια ερώτηση. «Πότε θα προβληθεί η 2η σεζόν;».

Το Netflix δεν είχε προχωρήσει σε οποιαδήποτε δήλωση για τη 2η σεζόν, ωστόσο η τεράστια επιτυχία της σειράς, το ώθησε πολύ γρήγορα να ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν νέα επεισόδια για τις περιπέτειες της Wednesday από την οικογένεια Addams.

Πολλοί περίμεναν ότι το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο του 2023, θα κυκλοφορούσε η νέα σεζόν. Ωστόσο το 2023 δεν ήταν μια κανονική χρονιά. Όπως πολλές άλλες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, η παραγωγή της σειράς καθυστέρησε λόγω των απεργιών των συγγραφέων και των ηθοποιών του Hollywood. Με τις ευπρόσδεκτες αποφάσεις που επιτεύχθηκαν μεταξύ όλων των μερών, όμως, τα γυρίσματα για την 2η σεζόν της Wednesday θα ξεκινήσουν σύντομα.

Έχουν περάσει σχεδόν 365 ημέρες από την ημέρα που το Netflix ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και 2η σεζόν της Wednesday, ωστόσο επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με το Deadline, η πλήρης παραγωγή της 2ης σεζόν είναι «προγραμματισμένη για τα τέλη Απριλίου του 2024». Αν και η σειρά είχε προγραμματιστεί προηγουμένως να γυριστεί στη Ρουμανία, η 2η σεζόν φέρεται να μεταφέρεται στην Ιρλανδία.

Τον Σεπτέμβριο, το Variety υποστήριξε επίσης ότι το Netflix δίνει προτεραιότητα στις προετοιμασίες για τη 2η σεζόν της Wednesday και την 5η σεζόν του Stranger Things, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της τεράστιας δημοτικότητάς τους. Με την παραγωγή να φαίνεται να έχει οριστεί για τον Απρίλιο, λοιπόν, είναι πιο ασφαλές να υποθέσουμε ότι δεν θα δούμε τα νέα επεισόδια μέχρι τα μέσα του 2025.

More torture is coming. Lucky you. pic.twitter.com/t11LptFk7e

— Wednesday Addams (@wednesdayaddams) January 6, 2023