Το Δις Εξαμαρτείν: Το νέο θρίλερ του Netflix είναι γεμάτο ανατροπές – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το 2024 έφτασε και από σήμερα, 1 Ιανουαρίου, είναι διαθέσιμη στο Netflix η σειρά «Το Δις Εξαμαρτείν». Όχι δεν προστέθηκε στην βιβλιοθήκη της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας η κωμική σειρά των Ρέππα και Παπαθανασίου, που προβλήθηκε στο Mega από το 1993 μέχρι το 1996.

Πρόκειται για το νέο θρίλερ του Netflix, του οποίου ο αγγλικός τίτλος είναι «Fool Me Once».Είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Harlan Coben και αφηγείται την ιστορία της Μάγια Στερν, η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει τη βάναυση δολοφονία του άντρα της, Τζο. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία μυστηρίου οκτώ επεισοδίων, όπου κάθε πρόσωπο στη ζωή της Μάγια είναι ένας πιθανός ύποπτος, και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές ανατροπές.

«Το Δις Εξαμαρτείν» είναι μία από τις πολλές διασκευές του Harlan Coben στο Netflix, στις οποίες περιλαμβάνονται τα «The Stranger», «Stay Close» και «Safe», καθώς και τα «The Innocent», «Hold Tight», «The Woods» και «Gone For Good».

It's never who you think.

Michelle Keegan, Joanna Lumley, Richard Armitage and Adeel Akhtar star in Fool Me Once from @harlancoben. Now streaming, only on Netflix. pic.twitter.com/AFjxe9u27J

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 1, 2024