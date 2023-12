Οι 10 πιο αναμενόμενες ταινίες του Netflix για το 2024

Αν νομίζατε ότι το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για ταινίες, περιμένετε να δείτε τι έχει να σας προσφέρει το 2024.

Το Netflix θα προσπαθήσει να θαμπώσει το κοινό τη νέα χρονιά με την σπαρακτική ταινία «Γλυκιά Παρηγοριά» του Ντάνιελ Λέβι, το εντυπωσιακό «Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver» του Ζακ Σνάιντερ, το «Spaceman» του Άνταμ Σάντλερ και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Έντι Μέρφι ως Άξελ Φόλεϊ στην 4η ταινία «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς».

Επιπλέον, αναμένεται να δούμε την πολυαναμενόμενη κωμωδία δράσης του Richard Linklater, «Hit Man», καθώς και την ταινία «Unfrosted: The Pop-Tart Story» του Jerry Seinfeld πριν από το τέλος του έτους.

Netflix: Οι 10 πιο αναμενόμενες ταινίες για το 2024

Bitconned: Η Μεγάλη Απάτη

Γλυκιά Παρηγοριά

O Ωρίωνας και το Σκοτάδι

Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver

Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς: Άξελ Φόλι

Hit Man

The Kitchen

The Piano Lesson

Spaceman

Unfrosted: The Pop-Tart Story

Bitconned: Η Μεγάλη Απάτη (1 Ιανουαρίου)

Ο Ρέι Τραπάνι πάντα ήθελε να γίνει εγκληματίας, από όταν ήταν μικρός. Το 2017, εν μέσω της οικονομικής φρενίτιδας που προκάλεσε η έκρηξη του Bitcoin, τα κρυπτονομίσματα ήταν ό,τι καλύτερο για τους απατεώνες. Έτσι, όταν ο φίλος του Ρέι τον πλησίασε με την ιδέα να δημιουργήσει μια χρεωστική κάρτα για κρυπτονομίσματα, ο Τραπάνι άδραξε την ευκαιρία. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: δεν είχε ιδέα πώς να το κάνει.

Αλλά χάρη στα ψεύτικα προφίλ του LinkedIn, τις πληρωμένες διαφημίσεις από διασημότητες και την ακόρεστη επιθυμία της διαδικτυακής κοινότητας να “πλουτίσει γρήγορα”, η Centra Tech σύντομα κέρδιζε εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Ήταν αληθινό; Όχι. Λειτούργησε ωστόσο; Μπορεί.

Σε αυτό το γρήγορο, απολαυστικό ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Μπράιαν Στόρκελ (Παραγωγό του Ο Θρύλος του Νησιού της Κοκαΐνης και σκηνοθέτη του Ο Λαθρέμπορος των PEZ), ο ίδιος ο Ρέι καθοδηγεί τους θεατές στα πάνω και τα κάτω του δραματικού ταξιδιού του, μαζί με την οικογένειά του, τους πρώην φίλους του και τον δημοσιογράφο που εξέθεσε την Centra Tech ως την πρώτη πολύκροτη υπόθεση απάτης στην εποχή των κρυπτονομισμάτων.

Γλυκιά Παρηγοριά (5 Ιανουαρίου)

Ο Μαρκ (Ντάνιελ Λέβι) ζούσε ευτυχισμένος στη σκιά του πληθωρικού συζύγου του, Όλιβερ (Λουκ Έβανς). Όταν όμως ο Όλιβερ πεθαίνει απρόσμενα, ο κόσμος του Μαρκ καταρρέει, οδηγώντας τον σε ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης στο Παρίσι μαζί με τους δύο κολλητούς του, Σόφι (Ρουθ Νέγκα) και Τόμας (Χιμές Πατέλ).

Η “Γλυκιά Παρηγοριά” σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Λέβι ως σεναριογράφου και σκηνοθέτη σε ταινία μεγάλου μήκους. Εκτελεί, επίσης, χρέη παραγωγού ως μέλος της Not a Real Production Company, μαζί με τη Sister Pictures.

O Ωρίωνας και το Σκοτάδι (2 Φεβρουαρίου)

Ο Όριον μοιάζει πολύ με ένα συνηθισμένο παιδί δημοτικού σχολείου – ντροπαλό, ανεπιτήδευτο, με μια κρυφή αγάπη. Αλλά κάτω από τη φαινομενικά τυπική εξωτερική εμφάνιση, ο Όριον είναι γεμάτος εφηβικό άγχος και ταλαιπωρείται πολύ από παράλογους φόβους για τις μέλισσες, τα σκυλιά, τον ωκεανό, τα ραδιοκύματα του κινητού τηλεφώνου, τους δολοφονικούς κλόουν των υπονόμων, ακόμη και την πτώση από έναν γκρεμό.

Αλλά από όλους τους φόβους του, αυτό που φοβάται περισσότερο είναι κάτι που αντιμετωπίζει κάθε βράδυ: το σκοτάδι. Έτσι, όταν επισκέπτεται την κυριολεκτική ενσάρκωση του χειρότερου φόβου του, το Σκοτάδι στέλνει τον Όριον σε μια βόλτα με τρενάκι σε όλο τον κόσμο για να του αποδείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβάται τη νύχτα. Καθώς το απίθανο ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, ο Όριον πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να μάθει να αποδέχεται το άγνωστο, να σταματήσει να αφήνει τον φόβο να ελέγχει τη ζωή του και τελικά να αγκαλιάσει τη χαρά της ζωής.

Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver (19 Απριλίου)

ΤοRebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver συνεχίζει την επική ιστορία της Κόρα και των επιζώντων πολεμιστών καθώς ετοιμάζονται να θυσιάσουν τα πάντα, πολεμώντας δίπλα στους γενναίους ανθρώπους του Βελτ, για να υπερασπιστούν ένα άλλοτε ειρηνικό χωριό, μια νέα πατρίδα για όσους έχασαν τη δική τους στον αγώνα ενάντια στον Μητρικό Κόσμο.

Την παραμονή της μάχης τους οι πολεμιστές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αλήθειες του δικού τους παρελθόντος, αποκαλύπτοντας ο καθένας γιατί πολεμούν. Καθώς η πλήρης δύναμη του βασιλείου απειλεί την αναδυόμενη εξέγερση, άρρηκτοι δεσμοί σχηματίζονται, ήρωες αναδύονται και θρύλοι γεννιούνται.

Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς: Άξελ Φόλι (Καλοκαίρι του 2024)

Ο ντετέκτιβ Άξελ Φόλι (Έντι Μέρφι) αναλαμβάνει ξανά καθήκον στο Μπέβερλι Χιλς. Μετά την απειλή της ζωής της κόρης του, εκείνη (Τέιλουρ Πέιτζ) και ο Φόλι ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν νέο συνεργάτη (Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ ), καθώς και με τους παλιούς φίλους Μπίλι Ρόουζγουντ (Τζατζ Ράινχολντ) και Τζον Τάγκαρτ (Τζον Άστον), και κάνουν τα πάντα για να αποκαλύψουν μια συνωμοσία.

Hit Man

Στην ηλιόλουστη νεο-νουάρ ταινία του υποψήφιου για Oscar σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, πρωταγωνιστεί ο Γκλεν Πάουελ ως ο καθώς πρέπει καθηγητής Γκάρι Τζόνσον, ο οποίος είναι παράλληλα και δήθεν εκτελεστής για το αστυνομικό τμήμα της Νέας Ορλεάνης. Έχοντας το εξαιρετικό ταλέντο να αλλάζει διαφορετικές μορφές και προσωπικότητες και να πιάνει δύσμοιρους ανθρώπους με την ελπίδα να βγάλει από τη μέση τους εχθρούς τους, ο Γκάρι αρχίζει να αμφισβητεί την ηθική του όταν γοητεύεται από μια πιθανή εγκληματία, την όμορφη Μάντισον (Άντρια Αρχόνα).

Όταν η Μάντισον ερωτεύεται μία από τις εγκληματικές περσόνες του Γκάρι, τον μυστηριώδη σέξι Ρον, ο παθιασμένος δεσμός τους πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση παιχνιδιών, απάτης και κλιμακούμενων συγκρούσεων. Σε σενάριο των Λινκλέιτερ και Πάουελ και εμπνευσμένο από μια απίστευτη αληθινή ιστορία, το “Hit Man” είναι μια έξυπνη υπαρξιακή κωμωδία για την ταυτότητα.

The Kitchen

Μια ιστορία πατρότητας και αγάπης για την κοινότητα… Κάθε πόλη έχει μια κουζίνα. Σε ένα δυστοπικό Λονδίνο, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών έχει φτάσει στα όριά του. Από τους Βρετανούς σκηνοθέτες Kibwe Tavares και Daniel Kaluuya. Πρωταγωνιστούν Kane Robinson και Jedaiah Bannerman.

The Piano Lesson

Το “The Piano Lesson” διαδραματίζεται στο Πίτσμπουργκ του 1936, στον απόηχο της Μεγάλης Ύφεσης, και παρακολουθεί τη ζωή της οικογένειας Τσαρλς στο σπίτι του Ντόικερ Τσαρλς και ένα κειμήλιο, το οικογενειακό πιάνο, το οποίο καταγράφει την ιστορία της οικογένειας μέσα από γλυπτά που έφτιαξε ο σκλαβωμένος πρόγονός τους.

Πρωταγωνιστούν: Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, The Avengers), John David Washington (BlacKkKlansman, Tenet), Ray Fisher (Zack Snyder’s Justice League, this year’s Rebel Moon), Danielle Deadwyler (Till, The Harder They Fall), Michael Potts (Ma Rainey’s Black Bottom, the upcoming Rustin) and Corey Hawkins (Straight Outta Compton, In the Heights).

Spaceman

Όταν ένας αστροναύτης, που βρίσκεται στο χείλος του γαλαξία για να συλλέξει μυστηριώδη αρχαία σκόνη, συνειδητοποιεί ότι η ζωή του στη Γη διαλύεται, απευθύνεται στη μοναδική φωνή που μπορεί να τον βοηθήσει να την ξαναφτιάξει. Η φωνή αυτή όμως ανήκει σε ένα πλάσμα από την απαρχή του κόσμου το οποίο κρύβεται κάπου στο σκάφος του.

Unfrosted: The Pop-Tart Story

Μίσιγκαν, 1963. Η Kellogg’s και η Post, ορκισμένοι εχθροί στην παραγωγή δημητριακών, προσπαθούν να φτιάξουν ένα γλύκισμα που θα αλλάξει την όψη του πρωινού για πάντα. Στο Unfrosted, μια ιστορία για τη φιλοδοξία, την προδοσία, τη ζάχαρη και τους άγριους γαλατάδες, πρωταγωνιστεί ο Τζέρι Σάινφελντ, ο οποίος υπογράφει επίσης το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

πηγή: FOXreport.gr

