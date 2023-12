Οι 12 πιο αναμενόμενες σειρές του Netflix για το 2024

Το 2024 είναι προ των πυλών και αναμένεται να είναι μια από τις μεγαλύτερες χρονιές στην ιστορία της τηλεόρασης. Οι απεργίες των WGA και SAG-AFTRA έκλεισαν ουσιαστικά το Hollywood το περασμένο έτος, που σημαίνει ότι πολλές τηλεοπτικές κυκλοφορίες μετατέθηκαν για το 2024.

Αν και πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix, όπως το Wednesday, το Squid Game και το Stranger Things, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν θα επιστρέψουν στα τέλη του 2024 ή το 2025, η δημοφιλής streaming πλατφόρμα έχει πολλές εκπλήξεις στο μανίκι του για το νέο έτος.

Από το live-action remake του «Avatar: The Last Airbender», που έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε το One Piece του Netflix, στις νέες σεζόν του «Bridgerton», του «Cobra Kai» και του «The Umbrella Academy».

Επίσης υπάρχουν και οι νέες πρωτότυπες σειρές του Netflix, όπως το «Αδερφοί Σαν» με τη Michelle Yeoh, το «The Gentlemen» του Guy Ritche και το «Πρόβλημα των 3 Σωμάτων» από τους showrunners του Game of Thrones, David Benioff και D. B. Weiss.

Netflix: Οι 12 πιο αναμενόμενες σειρές για το 2024

Αδερφοί Σαν

Μπρέικ Πόιντ

Γκριζέλντα

Love Is Blind

Avatar: The Last Airbender

Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων

Dead Boy Detectives

Bridgerton

The Umbrella Academy

The Gentlemen

Cobra Kai

That 90’s Show: Part 2

Αδερφοί Σαν (4 Ιανουαρίου)

Όταν ο αρχηγός μιας πανίσχυρης τριάδας από την Ταϊβάν δολοφονείται από κάποιον άγνωστο, ο μεγαλύτερος γιος του, ο θρυλικός δολοφόνος Τσαρλς “Καρεκλοπόδαρος” Σαν (Τζάστιν Τσιν) πηγαίνει στο Λος Άντζελες για να προστατέψει τη μητέρα του, Εϊλίν (Μισέλ Γεό), και τον αφελή μικρότερο αδελφό του, Μπρους (Σαμ Σονγκ Λι) – ο οποίος δεν ξέρει έως τώρα την παραμικρή αλήθεια για την οικογένειά του.

Όμως, με την σύγκρουση για κυριαρχία ανάμεσα στις πιο φονικές ομάδες της Ταϊπέι και μια νέα ανερχόμενη φατρία, ο Τσαρλς, ο Μπρους και η μητέρα τους πρέπει να κλείσουν τις πληγές που προκάλεσε ο χωρισμός τους και να ανακαλύψουν το πραγματικό νόημα της αδελφικής αγάπης και της οικογένειας, προτού ένας από τους αμέτρητους εχθρούς τους τούς σκοτώσει όλους. Τη δημιουργία του κωμικού οικογενειακού δράματος με πολλή δράση “Αδερφοί Σαν” υπογράφουν οι Μπραντ Φάλτσακ και Μπάιρον Γου.

Μπρέικ Πόιντ – 2η σεζόν (10 Ιανουαρίου)

Ακολουθήστε μερικούς από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου στο ταξίδι τους για την κορυφή και τα Grand Slam, σε μια σεζόν γεμάτη δράση.

Γκριζέλντα (25 Ιανουαρίου)

Το “Γκριζέλντα” είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της έξυπνης και φιλόδοξης Γκριζέλντα Μπλάνκο, που έχτισε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ στην ιστορία. Τη δεκαετία του ’70 και του ’80 στο Μαϊάμι, η Μπλάνκο ήταν ανυποψίαστα βάναυση και γοητευτική και αυτός ο θανατηφόρος συνδυασμός τη βοήθησε να κουμαντάρει με μαεστρία τη δουλειά και την οικογένεια και να γίνει τελικά η ευρέως γνωστή “Νονά”.

Με πρωταγωνίστρια και διευθύντρια παραγωγής τη Σοφία Βεργκάρα, τη δραματική σειρά μίας σεζόν «Γκριζέλντα» υπογράφει ο showrunner των Narcos και Narcos: Μεξικό, Έρικ Νιούμαν, μαζί με τον σκηνοθέτη του Narcos, Αντρές Μπάις, ο οποίος σκηνοθετεί και τα έξι επεισόδια. Συνδημιουργοί της σειράς είναι οι Νταγκ Μίρο, Ίνγκριδ Εσκαχέδα και Κάρλο Μπερνάρντ και τη διεύθυνση παραγωγής έχουν αναλάβει οι Νιούμαν, Μπάις, Μίρο, Εσκαχέδα, Μπερνάρντ, μαζί με τη Βεργκάρα και τον Λουίς Μπαλαγκέρ από τη Latin World Entertainment.

Στο πλευρό της Βεργκάρα πρωταγωνιστούν οι Αλμπέρτο Γκέρα, Κρίστιαν Τάπαν, Μαρτίν Ροντρίγκες, Χουλιάνα Αϊντέν Μαρτίνες, Βανέσα Φερλίτο και, στο ντεμπούτο της στην οθόνη, η Καρολίνα Χιράλντο (γνωστή και ως Karol G).

Love Is Blind – 6η σεζόν (14 Φεβρουαρίου)

Είμαστε όλοι έτοιμοι για μια νέα αρχή στην αγάπη. Βρείτε τις συνδέσεις που περιμένατε όταν η 6η σεζόν του Love is Blind κάνει πρεμιέρα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Avatar: The Last Airbender (22 Φεβρουαρίου)

Νερό. Γη. Φωτιά. Αέρας. Κάποτε, τα τέσσερα έθνη ζούσαν αρμονικά, με τον Άβαταρ, τον μάστερ όλων των τεσσάρων στοιχείων, να διατηρεί την ειρήνη μεταξύ τους. Τα πάντα άλλαξαν, όμως, μετά την επίθεση του Έθνους της Φωτιάς, που εξόντωσε τους Νομάδες του Αέρα και αποτέλεσε το πρώτο βήμα των δαμαστών της φωτιάς προς την κατάκτηση του κόσμου. Ο κόσμος, ενώ περιμένει τη μετενσάρκωση του Άβαταρ, έχει χάσει την ελπίδα του.

Σαν ένα φως στο σκοτάδι όμως, η ελπίδα γεννιέται όταν ο Άανγκ (Γκόρντον Κόρμιερ), ένας νεαρός Νομάς του Αέρα –και ο τελευταίος του είδους του– ξυπνά για να πάρει τη θέση που του αξίζει ως ο επόμενος Άβαταρ. Μαζί με τους νέους του φίλους, τον Σόκα (Ίαν Άουσλι) και την Κατάρα (Κιαουεντίο), αδέλφια και μέλη της Νότιας Φυλής του Νερού, ο Άανγκ ξεκινά ένα φανταστικό, καταιγιστικό ταξίδι για να σώσει τον κόσμο και να αντισταθεί στην τρομακτική επίθεση του Άρχοντα της Φωτιάς Οζάι (Ντάνιελ Ντάε Κιμ). Με έναν ανελέητο πρίγκιπα στον θρόνο όμως, τον Ζούκο (Ντάλας Λιου), αποφασισμένο να τους πιάσει, η αποστολή δεν θα είναι εύκολη. Θα χρειαστούν βοήθεια από πολλούς συμμάχους και γλαφυρούς χαρακτήρες που θα γνωρίσουν στην πορεία.

Το Avatar: The Last Airbender (Άβαταρ: Ο Τελευταίος Μαχητής του Ανέμου) είναι μια αναβίωση ζωντανής δράσης της βραβευμένης και αγαπημένης σειράς κινουμένων σχεδίων του Nickelodeon. Ο Άλμπερτ Κιμ (Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη, Nikita) εκτελεί χρέη showrunner, διευθυντή παραγωγής και σεναριογράφου. Ο Τζαμπάρ Ρεϊζάνι (Χαμένοι στο Διάστημα, Stranger Things) και ο Μάικλ Γκόι είναι διευθυντές παραγωγής και σκηνοθέτες μαζί με τους σκηνοθέτες Ρόζεαν Λιανγκ (επίσης διευθύντρια παραγωγής) και Τζετ Γουίλκινσον. Ο Νταν Λιν (Lego Ταινία, Αλαντίν) και η Λίντσεϊ Λιμπερατόρε (Walker) υπογράφουν επίσης τη διεύθυνση παραγωγής για τη Rideback.

Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων (21 Μαρτίου)

Κίνα, δεκαετία του 1960. Η μοιραία απόφαση μιας νεαρής γυναίκας αντηχεί στον χώρο και τον χρόνο μέχρι μια ομάδα λαμπρών επιστημόνων του σήμερα. Καθώς οι νόμοι της φύσης ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια τους, πέντε πρώην συνάδελφοι συναντιούνται ξανά για να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Dead Boy Detectives (Απρίλιος 2024)

Σας καταδιώκει μήπως κάποιο ενοχλητικό φάντασμα; Έχει κλέψει κάποιος δαίμονας τις βασικές σας αναμνήσεις; Ίσως να πρέπει να απευθυνθείτε στους Νεκρούς Ντετέκτιβ.

Γνωρίστε τον Έντουιν Πέιν (Τζορτζ Ρέξστρου) και τον Τσαρλς Ρόουλαντ (Τζέιντεν Ρέβρι), “το μυαλό” και “τους μυς” του Γραφείου των Νεκρών Ντετέκτιβ. Οι έφηβοι Έντουιν και Τσαρλς, που γεννήθηκαν με διαφορά δεκαετιών και μπορούν να συναντηθούν μόνο ως νεκροί, είναι φίλοι και φαντάσματα… και λύνουν μυστήρια. Θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν μαζί, – θα ξεφύγουν από κακές μάγισσες, ακόμα και την Κόλαση και τον Χάρο. Με τη βοήθεια ενός μέντιουμ, ονόματι Κρίσταλ (Κάσιους Νέλσον), και της φίλης της, Νίκο (Γιούγιου Κιταμούρα), μπορούν και λύνουν μερικές από τις πιο μυστικιστικές παραφυσικές υποθέσεις από τον κόσμο των θνητών.

Το “Dead Boy Detectives”, μια σειρά από το σύμπαν του “The Sandman” του Netflix βασισμένη στα αγαπημένα κόμικ του Νιλ Γκέιμαν, προσαρμόστηκε για την τηλεόραση από τον Στιβ Γιόκι, ο οποίος είναι και showrunner μαζί με την Μπεθ Σουάρτζ. Πρόκειται για μια σειρά του Γκρεγκ Μπαρλάντι με διευθυντές παραγωγής τους Τζέρεμι Κάρβερ και Σάρα Σέχτερ. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζεν Λάιον, Μπριάνα Κουόκο, Λούκας Κέιτζ, Ντέιβιντ Ιάκονο και Ρουθ Κόνελ.

Bridgerton – 3η σεζόν (16 Μαΐου)

Από τη Shondaland και με νέα showrunner την Τζες Μπραουνέλ, το “Μπρίτζερτον” επιστρέφει για την τρίτη σεζόν, όπου η Πενέλοπι Φέδερινγκτον (Νίκολα Κόφλαν) εγκαταλείπει οριστικά τον μακροχρόνιο έρωτά της για τον Κόλιν Μπρίτζερτον (Λουκ Νιούτον), αφού άκουσε τα απαξιωτικά του λόγια για εκείνη την προηγούμενη σεζόν. Έχει αποφασίσει, ωστόσο, ότι ήρθε η ώρα να βρει έναν σύζυγο, κατά προτίμηση κάποιον που θα της προσφέρει αρκετή ανεξαρτησία για να συνεχίσει τη διπλή ζωή της ως λαίδη Γουίσλνταουν, μακριά από τη μητέρα και τις αδερφές της. Καθώς όμως της λείπει αυτοπεποίθηση, οι προσπάθειες της Πενέλοπι για έναν γάμο αποτυγχάνουν παταγωδώς.

Στο μεταξύ, ο Κόλιν επιστρέφει από τα καλοκαιρινά του ταξίδια με νέα εμφάνιση και μεγάλη έπαρση. Απογοητεύτεται, όμως, όταν βλέπει ότι η Πενέλοπι, το μόνο άτομο που τον εκτιμούσε για αυτό που ήταν, τον αποφεύγει. Θέλοντας να ξανακερδίσει τη φιλία της, ο Κόλιν προσφέρεται να δείξει στην Πενέλοπι πώς να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε αυτήν τη σεζόν να βρει έναν σύζυγο. Όταν όμως τα μαθήματά του αρχίζουν να αποδίδουν και με το παραπάνω, ο Κόλιν πρέπει να συνειδητοποιήσει αν τα συναισθήματά του για την Πενέλοπι είναι πραγματικά μόνο φιλικά.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τη ρήξη της Πενέλοπι με την Ελοΐζ (Κλόντια Τζέσι), η οποία βρίσκει μια νέα φίλη σε ένα απρόσμενο μέρος, ενώ καθώς η Πενέλοπι αυξάνει την παρουσία της στον καλό κόσμο, δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να κρατήσει μυστικό τον άλλο της εαυτό, τη λαίδη Γουίσλνταουν.

The Umbrella Academy – 4η σεζόν (Season 4)

Η Ακαδημία της Ομπρέλας βασίζεται στη σειρά κόμικ που δημιούργησε και έγραψε ο Τζέραρντ Γουέι, σε εικονογράφηση Γκαμπριέλ Μπα, από τις εκδόσεις Dark Horse Comics. Η σειρά είναι μια παραγωγή της Universal Content Productions για το Netflix.

The Gentlemen

Στο «The Gentlemen», ο Έντι Χόρνιμαν (Θίο Τζέιμς) κληρονομεί απροσδόκητα το μεγάλο κτήμα του πατέρα του και ανακαλύπτει ότι ανήκει σε μια αυτοκρατορία κάνναβης. Επιπλέον, διάφοροι εγκληματίες από τον υπόκοσμο της Βρετανίας διεκδικούν ένα κομμάτι από την πίτα. Αποφασισμένος να γλιτώσει την οικογένειά του από τα νύχια τους, ο Έντι προσπαθεί να πάει με τα νερά των κακοποιών. Όσο πιο βαθιά μπαίνει στον κόσμο της εγκληματικότητας, τόσο αρχίζει να του αρέσει.

Cobra Kai – 6η σεζόν

Το Cobra Kai διαδραματίζεται 30 χρόνια μετά το Τουρνουά Καράτε Ολ Βάλεϊ του 1984 ενώ συνεχίζεται η αναπόφευκτη διαμάχη ανάμεσα στον Ντάνιελ Λαρούσο (Ραλφ Μάτσιο) και τον Τζόνι Λόρενς (Γουίλιαμ Ζάμπκα).

That 90’s Show: Part 2

Καλώς ορίσατε στο Ουισκόνσιν! Είναι 1995 και η Λέια Φόρμαν, η κόρη του Έρικ και της Ντόνα, επισκέπτεται τον παππού και τη γιαγιά της για το καλοκαίρι. Εκεί, δένεται με μια νέα γενιά παιδιών του Πόιντ Πλέις υπό το άγρυπνο βλέμμα της Κίτι και την αυστηρή ματιά του Ρεντ. Το σεξ, τα ναρκωτικά και το ροκ εντ ρολ δεν πεθαίνουν ποτέ, απλώς αλλάζουν στιλ.

Στο That ‘90s Show πρωταγωνιστούν οι Κέρτγουντ Σμιθ, Ντέμπρα Τζο Ραπ , Κάλι Χαβέρντα, Άσλεϊ Αουφντερχάιντ, Μέις Κόρονελ, Μάξγουελ Ντόνοβαν, Ρέιν Ντόι και Σαμ Μορέλος. Στο Πόιντ Πλέις, επιστρέφουν επίσης οι δημιουργοί Μπόνι και Τέρι Τέρνερ, αυτήν τη φορά με την κόρη τους, Λίντσεϊ Τέρνερ, ο showrunner/διευθυντής παραγωγής Γκρεγκ Μέτλερ και οι διευθυντές παραγωγής Μάρσι Κάρσι και Τομ Γουέρνερ. Η σειρά υποδέχεται τους διευθυντές παραγωγής Τζέσικα Γκόλντσταϊν και Κρίσι Πίτρος.

πηγή: FOXreport.gr

