Bridgerton: Το Netflix αποκάλυψε 4 φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς

Ανήμερα των Χριστουγέννων το Netflix έκανε ένα δώρο στους φαν της σειράς «Bridgerton», δημοσιεύοντας 4 φωτογραφίες από την τρίτη σεζόν.

Η νέα σεζόν της σειράς θα αποτελείται από 8 επεισόδια και θα ακολουθήσει το μοτίβο του Netflix (όπως η πρόσφατη τελευταία σεζόν του The Crown), καθώς θα χωριστεί σε δύο μέρη όταν κυκλοφορήσει το 2024.

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια του 3ου κύκλου του «Bridgerton» θα γίνουν διαθέσιμα στην streaming πλατφόρμα στις 16 Μαΐου, ενώ στις 13 Ιουνίου θα προβληθούν και τα τέσσερα τελευταία επεισόδια της σεζόν.

Lady Whistledown is better than Santa. She has given us some scandalous looks at the upcoming season of Bridgerton. Premiering May 16. pic.twitter.com/eLHplYPOWf

— Netflix (@netflix) December 25, 2023