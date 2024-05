Κακοκαιρία στη νότια Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί, 60 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον είκοσι εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι εξήντα συνεχίζουν να αγνοούνται εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν τη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από τις τοπικές αρχές.

Massive floods due to heavy rains in Nova Bassano of Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 (04.09.2023)

