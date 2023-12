Το Netflix ανανεώνει την ταινιοθήκη του κάθε μήνα, με πολλές ταινίες και σειρές πρώτης διαλογής να κάνουν το ντεμπούτο τους στο διαδικτυακό κανάλι. Αρκετές ταινίες όμως θα αφήσουν την streaming πλατφόρμα μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη.

Από τις επικίνδυνες αποστολές του Τομ Κρουζ μέχρι τα σαγονιά του καρχαρία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταινίες που φεύγουν από το Netflix τον Δεκέμβρη του 2023

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Jaws (1975)

Love Actually (2003)

Mission: Impossible (1996)

The Wolf of Wall Street (2013)

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Ο Judd Apatow απέκτησε τεράστια αναγνώριση με τις κωμωδίες του τη δεκαετία του 2000, με επιτυχίες όπως το The 40-Year Old Virgin, το Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, το Knocked Up και φυσικά το Superbad.

Ωστόσο, η πρώτη ταινία υπό την Apatow Productions που ξεκίνησε την επική σειρά κωμωδιών ήταν το Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Σε σκηνοθεσία Adam McKay, το Anchorman: The Legend of Ron Burgundy είναι μια υπερβολική κοροϊδία της τοπικής τηλεόρασης ειδήσεων στο Σαν Ντιέγκο της δεκαετίας του 1970. Ο Ron Burgandy (Γουίλ Φέρελ), ο διάσημος παρουσιαστής ειδήσεων του καναλιού 4 KVWN είναι και ο πρωταγωνιστής του Anchorman. Η ομάδα ειδήσεων του Ron αποτελείται από τον αθλητικό παρουσιαστή Champ Kind (Ντέιβιντ Κέχνερ), τον δημοσιογράφο Brian Fantana (Πολ Ραντ) και τον μετεωρολόγο Brick Tamland (Στιβ Καρέλ).

Η θέση του Ron ως πρωταγωνιστή απειλείται από την άφιξη της Βερόνικα Κόρνινγκστοουν (Κριστίνα Απλγκέιτ), η οποία γρήγορα τον ξεπερνά σε δημοτικότητα. Αφού κάνει ένα τραγικό λάθος στον αέρα που του στοιχίζει την καριέρα του, ο Ρον αναγκάζεται να σκαρφαλώσει πίσω στις καρδιές των αριστοκρατικών κατοίκων του Σαν Ντιέγκο.

Jaws (1975)

Το να αποκαλούμε τα Σαγόνια του Καρχαρία πολιτιστικό φαινόμενο θα ήταν υποτιμητικό. Το Jaws άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ ως το πρώτο καλοκαιρινό blockbuster. Η επιρροή του στην ποπ κουλτούρα, η εμβληματική εναρκτήρια σκηνή, η απίστευτη μουσική επένδυση του Τζον Γουίλιαμς και το παράδειγμα που έδωσε για μελλοντικές ταινίες (όπως το Alien που ήταν το Jaws στο διάστημα) είναι λίγα από τα πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε για το αριστούργημα αυτό. Το Jaws είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τρόμου όλων των εποχών, με εισπράξεις πάνω από 1, 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη βορειοανατολική παραλιακή πόλη Amity Island, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας προκαλεί τον όλεθρο σε όσους τολμούν να κολυμπήσουν στον ωκεανό. Ακόμη και όταν ο καρχαρίας σκοτώνει μια νεαρή γυναίκα, ο δήμαρχος Larry Vaughn (Μάρει Χάμιλτον) κρατά τις παραλίες ανοιχτές για την 4η Ιουλίου για να προστατεύσει την οικονομία της πόλης.

Αφού πεθαίνουν τραγικά περισσότεροι άνθρωποι, ο Vaughn επιτρέπει στον αρχηγό της αστυνομίας Martin Brody (Ρόι Σάιντερ) να προσλάβει μια ομάδα για να σκοτώσει τον καρχαρία. Ο Brody επιλέγει τον ωκεανογράφο Matt Hooper (Ρίτσαρντ Ντρέιφους) και τον καπετάνιο του πλοίου Quint (Ρόμπερτ Σό) σαν το εκλεκτό πλήρωμα που θα σώσει τις ακτές του Amity από το θαλάσσιο τρόμο.

Love Actually (2003)

Το Love Actually διαδραματίζεται στο Λονδίνο λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από 10 ιστορίες που τελικά συνδέονται μεταξύ τους μέχρι το τέλος. Οι ιστορίες που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν αυτή ενός παντρεμένου ζευγαριού, του Peter (Τσιούετελ Έτζιοφορ) και της Juliet (Κίρα Νάιτλι) και τη μυστηριώδη συμπεριφορά του καλύτερου φίλου του Peter Mark (Άντριου Λίνκολν).

Σε μια άλλη ιστορία, ένας συγγραφέας (Κόλιν Φερθ) ερωτεύεται την υπηρέτρια του (Λουσιά Μονίζ) και αντλεί έμπνευση απο τον έρωτα του για το επόμενο μυθιστόρημα του, ενώ στη τελευταία ο Πρωθυπουργός (Χίου Γκραντ) προσπαθεί να κάνει δική του ένα κατώτερο στέλεχος μιας εταιρείας (Μαρτίν Μακκάτσεν).

Το Love actually παρά τις κακές κρητικές που είχε δεχθεί την ημερομηνία που κυκλοφόρησε, το fan base που απέκτησε ανά τα χρόνια είναι γιγαντιαίο. Μια όχι και τόσο ρομαντική ακριβώς ταινία που πρέπει να παρακολουθήσετε, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, πριν εγκαταλείψει για πάντα το Netflix.

Mission: Impossible (1996)

Tο 2023, το Mission: Impossible είναι ένα από τα μακροβιότερα franchise ταινιών στο Χόλιγουντ. Ο Τομ Κρουζ είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς ως Ethan Hunt, ένας πράκτορας της Impossible Mission Force (IMF) με ελίτ δεξιότητες στη μάχη και την κατασκοπεία. Το franchise Mission: Impossible έχει δημιουργήσει επτά ταινίες, με μια όγδοη να έρχεται το 2025. Και η πρώτη ταινία, Mission: Impossible, είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη.

Σε σκηνοθεσία Μπράιαν Ντε Πάλμα, το Mission: Impossible ανοίγει με τον Ethan και την ομάδα του να διεξάγουν μια μυστική αποστολή στην Πράγα. Η αποστολή στέφεται με αποτυχία όταν ολόκληρη η ομάδα του Ίθαν δολοφονείται. Ως ο μοναδικός επιζών, ο Ίθαν γίνεται ο κύριος ύποπτος καθώς ο διευθυντής του ΔΝΤ, Γιουτζίν Κίτριτζ (Χένρι Τσέρνι) πιστεύει ότι ο κορυφαίος ατζέντης του είναι ο κύριος ενορχηστρωτής μιας εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα ως φυγάς, ο Ίθαν πρέπει να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να καθαρίσει το όνομά του ανακτώντας ένα εμπιστευτικό αρχείο υπολογιστή στο κτίριο της CIA.

The Wolf of Wall Street (2013)

Ο Λύκος της Wall Street σημείωσε τεράστια επιτυχία το 2013. Η μαύρη κωμωδία του Μάρτιν Σκορτσέζε διαδραματίζεται στον επικό και υπερβολικό κόσμο της Wall Street, καθώς ακολουθεί τα κατορθώματα του Τζόρνταν Μπέλφορτ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), ενός χρηματιστή στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μετά τη Μαύρη Δευτέρα, ο Τζόρνταν ανακαλύπτει χρηματιστηριακές εταιρείες λεβητοστασίου και κάνει ένα φονικό πουλώντας μετοχές σε απίστευτα χαμηλή τιμή. Η επιτυχία του Jordan τον οδήγησε να δημιουργήσει την εταιρεία του, Stratton Oakmont, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Μαζί με τον Donnie Azoff (Τζόνα Χιλ) και τους πιστούς οπαδούς του, ο Jordan μετατρέπει το Stratton σε μια αυτοκρατορία, καθώς τα παράνομα σχέδια τους τους οδηγούν σε πλούτη πέρα ​​από τα πιο τρελά τους όνειρα. Ο πλούσιος τρόπος ζωής του Τζόρνταν με σεξ και ναρκωτικά οδηγεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το FBI να εμφανιστούν στο κατώφλι του, απειλώντας να τερματίσει την όλη επιχείρηση.

Πηγή: FOXreport.gr