Ιράκ: Ισχυρή αμμοθύελλα δημιούργησε αναπνευστικά προβλήματα σε 3.700 ανθρώπους – Συγκλονιστικά βίντεο που θυμίζουν ταινία

Περισσότερα από 3.700 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη στο Ιράκ εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την αμμοθύελλα που έπληξε περιοχές του κεντρικού και νότιου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας.

Χθες βράδυ στις μεγάλες πόλεις Νατζάφ, Βασόρα και Νασιρίγια του νότιου Ιράκ, οι φωτογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου απαθανάτισαν το πορτοκαλί νέφος σκόνης που είχε καλύψει τους δρόμους, αναγκάζοντας αστυνομικούς και περαστικούς να φορούν μάσκες προσώπου για να προστατευθούν.

Διασώστης σε ασθενοφόρο στη Νατζάφ βοήθησε έναν άνδρα να αναπνεύσει με τη βοήθεια μια φιάλης οξυγόνου.

«Λόγω της αμμοθύελλας, από χθες καταγράφηκαν 3.747 περιπτώσεις ασφυξίας –οι άνθρωποι αυτοί έγιναν δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στη Βαγδάτη και σε άλλες επαρχίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Σαΐφ αλ-Μπαντρ.



«Κανείς δεν εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA ότι οι υπηρεσίες παρείχαν όλα τα απαραίτητα φάρμακα και το οξυγόνο στους ασθενείς.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, η επαρχία της Βασόρας κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών -πάνω από 1.000- ενώ ακολουθούν οι επαρχίες της Μουθάνα -874- και της Μισάν -628-, διευκρίνισε ο ίδιος σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΝΑ.

«Οι περισσότεροι από αυτούς συνήλθαν και έφυγαν από το νοσοκομείο αφότου έλαβαν την απαραίτητη βοήθεια», δήλωσε ο Μπαντρ.

Η αμμοθύελλα ανάγκασε επίσης τα αεροδρόμια της Νατζάφ και της Βασόρας να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις χθες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές των αεροδρομίων.

Παρόλο που το φαινόμενο σημείωσε μικρή παύση το 2023 και το 2024, οι αμμοθύελλες, που γενικά καταγράφονται την άνοιξη, έχουν επιδεινωθεί τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό τους όσο και την έντασή τους τα τελευταία χρόνια στο Ιράκ, μια από τις πέντε χώρες που κόσμου που είναι περισσότερο ευάλωτες σε κάποιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ερημοποίηση.

Στο παρελθόν, το φαινόμενο ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, τα επόμενα 25 χρόνια ο αριθμός των «ημερών με σκόνη» αναμένεται να αυξηθεί.