Βίντεο: Η Florence Pugh «πέταξε» στον ουρανό της Κουάλα Λουμπούρ και μπήκε στο βιβλίο Γκίνες – Το άλμα από το δεύτερο ψηλότερο κτίριο του κόσμου

Η ηθοποιός Florence Pugh δεν σταματά να κατακτά νέες κορυφές, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στο νέο της εγχείρημα για την ταινία της Marvel «Thunderbolts», η Βρετανίδα σταρ πραγματοποίησε ένα μοναδικό κατόρθωμα που της χάρισε μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες: πήδηξε από το δεύτερο ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Merdeka 118 στη Μαλαισία, ύψους περίπου 830 μέτρων.

Όπως αναφέρει το Variety, σε συνέντευξή της στον ιστότοπο Fandango, η Florence Pugh αποκάλυψε ότι επέμενε να μην χρησιμοποιηθεί κασκαντέρ για τη σκηνή.

«Έμπαινα σε όλα τα emails. Ήταν στο σενάριο, και όσο πλησιάζαμε τα γυρίσματα, έλεγαν ότι μάλλον δεν θα συμβεί επειδή είναι ένα τρελό θέμα για την ασφάλεια, και προφανώς δεν πρόκειται να με πετάξουν από το δεύτερο ψηλότερο κτήριο στον κόσμο», είπε.

«Και ήμουν σε φάση: τι στο διάολο; Φυσικά και θα το κάνουμε! Πρέπει να το κάνουμε αυτό».

Η σκηνή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συρμάτων, ωστόσο η αδρεναλίνη που ένιωσε η Florence Pugh ήταν τέτοια, που, όπως είπε, κοιμήθηκε για τρεις ώρες μετά το άλμα.

Watch Florence Pugh jump off the second tallest building in the world for Marvel’s #Thunderbolts*. pic.twitter.com/ta0xl1bD3V

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 11, 2025