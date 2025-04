Σαν Ντιέγκο: Η συγκινητική αντίδραση των ελεφάντων στον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ – Σχημάτισαν κύκλο για να προστατεύσουν τα μικρά τους

Ένα βίντεο από το Ζωολογικό Πάρκο του Σαν Ντιέγκο αποκαλύπτει τη συγκινητική αντίδραση μιας αγέλης ελεφάντων κατά τη διάρκεια του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ που συγκλόνισε την περιοχή της Καλιφόρνια.

Οι ελέφαντες σχημάτισαν έναν κύκλο έτσι ώστε να προστατεύσουν τα μικρότερα ηλικιακά ελεφαντάκια, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εξαιρετική τους ικανότητα να προστατεύουν τα μικρά τους.

Την Δευτέρα το πρωί, οι πέντε αφρικανικοί ελέφαντες βρισκόταν στον ειδικό χώρο που τους έχει κατασκευάσει το San Diego Zoo Safari Park, απολαμβάνοντας τον πρωινό ήλιο, όταν ξαφνικά το έδαφος άρχισε να τρέμει.

Το βίντεο δείχνει τα ελεφαντάκια να τρέχουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ τα μεγαλύτερα μέλη της αγέλης -οι Ndlula, Umngani και Khosi- έσπευσαν να περιβάλουν και να προστατέψουν δύο μικρά ελεφαντάκια, Zuli και Mkhaya, από οποιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι ελέφαντες παρέμειναν συγκεντρωμένοι στον σκοπό τους για αρκετά λεπτά, κοιτώντας περιμετρικά, έτοιμοι να υπερασπιστούν τα μικρότερα μέλη της αγέλης.

Stronger together 🐘

Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an “alert circle” during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k

— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) April 14, 2025