ΗΠΑ: Το FBI άνοιξε ξανά την πολύκροτη υπόθεση της κοκαΐνης στον Λευκό Οίκο

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών και επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, το FBI, εντείνει τις έρευνές της για τρεις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και εκτεταμένο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, αναφέρει το Axios.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Μποντζίνο στην πλατφόρμα X, οι υποθέσεις αφορούν «την ανακάλυψη κοκαΐνης στον Λευκό Οίκο το 2023 και τη διαρροή του προσχεδίου της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην “υπόθεση Dobbs” το 2022, πριν την ανατροπή της απόφασης “Roe v. Wade”».

Η υπόθεση «Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization» είναι μια απόφαση-ορόσημο του 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, που άλλαξε ριζικά τη νομοθεσία περί αμβλώσεων στη χώρα. Η απόφαση προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, με πολλές πολιτείες να θεσπίζουν ή να επιβάλλουν αμέσως περιορισμούς στις αμβλώσεις.

Ο Μποντζίνο πρόσθεσε πως το FBI κλιμακώνει επίσης την έρευνά του για «απασφαλισμένες βόμβες που τοποθετήθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον, το βράδυ πριν από την 6η Ιανουαρίου».

«Λίγο μετά την ορκωμοσία μας, εγώ και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αξιολογήσαμε μια σειρά υποθέσεων πιθανής διαφθοράς στον δημόσιο τομέα που, εύλογα, έχουν προκαλέσει το δημόσιο ενδιαφέρον», έγραψε ο Μποντζίνο.

Thanks for following this account and allowing us to update you about what we’re doing at your FBI. A few updates:

-The Director and I will have most of our incoming reform teams in place by next week. The hiring process can take a little bit of time, but we are approaching that…

