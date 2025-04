ΗΠΑ: Τι προτείνουν σε Μόσχα και Κίεβο για να υπογράψουν την κατάπαυση πυρός – Η παγίδα για τον Πούτιν

Σε μία προσπάθεια να πιέσουν Μόσχα και Κίεβο για να συμφωνήσουν σε μία κατάπαυση πυρός επιδίδονται τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, να έχει δώσει ένα προσχέδιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία.

Αυτό το σχέδιο κάνει δεκτές πολλές από τις θέσεις της Μόσχας για το ουκρανικό. Για παράδειγμα δέχεται ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και οι ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού θα παραμείνουν, προς ώρας, στα χέρια της Ρωσίας.

Ωστόσο δεν θα υποχρεωθεί το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του να αναγνωρίσουν ως ρωσικά τα υπό κατοχή ουκρανικά εδάφη. Η συζήτηση αυτή, όπως φαίνεται, παραπέμπεται σε δεύτερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις για οριστική συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, εάν η Ρωσία υπογράψει την κατάπαυση πυρός θα υπάρξει χαλάρωση ορισμένων οικονομικών κυρώσεων, όπως απαιτεί σταθερά η Μόσχα. Σε αυτό το σημείο βέβαια δεν είναι ξεκάθαρο τι θα πράξει η Ευρώπη που έχει διαμηνύσει ότι χωρίς οριστική ειρηνευτική συμφωνία δεν θα κάνει καμία απολύτως συζήτηση για άρση ή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Με αυτές τις αμερικανικές προτάσεις είναι δεδομένο ότι η Μόσχα θα πιεστεί να ενεργήσει και να πάρει αποφάσεις. Εδώ και καιρό οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν την Ουάσινγκτον ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς απλά και μόνο για να κερδίσει χρόνο και να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Άλλωστε οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία είναι καθημερινές το τελευταίο διάστημα και έχουν στοιχίσει την ζωή σε αρκετούς αμάχους. Για την Ευρώπη ο Ρώσος Πρόεδρος μπλοφάρει, παίζει στις καθυστερήσεις και δεν επιθυμεί σε αυτή την φάση να δεσμευτεί σε κανενός είδους ειρηνευτική συμφωνία ή σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία.

Επομένως τώρα τα βλέμματα στρέφονται στην Ρωσία και τις αποφάσεις που θα πάρει με βάση αυτές τις προτάσεις των ΗΠΑ. Αν η Μόσχα και πάλι αρνηθεί να υπογράψει θα φανεί ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δίκιο στις εκτιμήσεις τους για τον Πούτιν.

Η υπομονή των ΗΠΑ έχει αρχίσει να εξαντλείται και αυτό ήταν έκδηλο στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας η Ουάσινγκτον θα εγκαταλείψει τις προσπάθειες να πετύχει μία συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας «εντός των ημερών» αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρα σημάδια ότι μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός.

«Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για εβδομάδες και μήνες. Πρέπει να καθορίσουμε πολύ γρήγορα τώρα- και μιλάω ότι είναι θέμα ημερών- αν αυτό είναι εφικτό ή όχι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Εάν είναι, είμαστε μέσα. Αν δεν είναι, τότε έχουμε άλλες προτεραιότητες», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο Bloomberg ότι οι αμερικανικές προτάσεις παρουσιάστηκαν στους ευρωπαίους συμμάχους στην διάρκεια συναντήσεων την περασμένη Πέμπτη στο Παρίσι.

Η πρόταση ουσιαστικά «παγώνει» τον πόλεμο, με τα ουκρανικά εδάφη που τώρα κατέχονται από τη Ρωσία να παραμένουν υπό τον έλεγχο της Μόσχας, είπαν οι ίδιες πηγές. Οι φιλοδοξίες του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ τέθηκαν επίσης εκτός του τραπεζιού των συνομιλιών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι θέλουν να εξασφαλίσουν μια πλήρη κατάπαυση του πυρός εντός εβδομάδων, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα συγκεντρωθούν εκ νέου στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους για το ουκρανικό.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι τα σχέδια, τα οποία πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με το Κίεβο, δεν θα ισοδυναμούσαν με οριστική διευθέτηση και ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θα αναγνώριζαν τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι συνομιλίες θα ήταν άνευ αντικειμένου εάν το Κρεμλίνο δεν συμφωνούσε να σταματήσει τις μάχες και ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα αντέξει, ήταν απαραίτητη.

