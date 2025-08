ΗΠΑ: «Σύννεφα της φωτιάς» πάνω από την Αριζόνα και τη Γιούτα δημιουργούν το δικό τους χαοτικό κλίμα – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Δύο μεγάλες φωτιές που μαίνονται στις δυτικές ΗΠΑ, περιλαμβανομένης μίας που έχει πλέον χαρακτηριστεί ως «μεγαπυρκαγιά» (megafire) στο Βόρειο Χείλος του Γκραντ Κάνιον, είναι τόσο έντονες ώστε έχουν προκαλέσει τον σχηματισμό «fire clouds» (σύννεφα της φωτιάς) που γεννούν τα δικά τους ασταθή και επικίνδυνα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Στην Αριζόνα, η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που κατέκαψε το Grand Canyon Lodge έχει περιοριστεί μόλις κατά 9% και έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 424 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη σε εξέλιξη πυρκαγιά στην ηπειρωτική ΗΠΑ και μία από τις δέκα μεγαλύτερες στην ιστορία της Αριζόνα.

Η περίμετρός της ισοδυναμεί με την απόσταση από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ουάσινγκτον.

Στη Γιούτα, μια ακόμη μεγάλη πυρκαγιά στο Μονρό έχει κάψει 194 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις 13 Ιουλίου και έχει περιοριστεί κατά 11%.

Την Τετάρτη εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης για αρκετές πόλεις που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς, ενώ καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε γειτονικές κοινότητες της κεντρονότιας Γιούτα.

Utah: Sounds like State Route 24 has been closed near Burrville as crews have begun tactical firing Ops to hold the roadway, and hopefully provide a buffer to the Monroe Fire now headed that way. There is a lot of fuel, and a long way to run if it jumps the 24, best of luck to… pic.twitter.com/cvWH9AUqC8 — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 1, 2025



Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, κήρυξε την Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς οι πυρκαγιές πολλαπλασιάζονται σε όλη την πολιτεία και σχεδίαζε να επισκεφθεί το Μονρό την Παρασκευή.

The Monroe Canyon Fire in Utah continues to push hard and is kicking spots out towards State Route 24 again today. This video shows the lengths aviation is going to, to save structures in the area. Incredible really. Evacuations remain in Burrville and in Monroe Canyon, with… pic.twitter.com/yNvm6VWImg — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 1, 2025

«Σύννεφα της φωτιάς» και απρόβλεπτος καιρός

Για επτά συνεχόμενες ημέρες, πάνω από τη φωτιά στην Αριζόνα έχουν καταγραφεί νέφη πυρο-σωρειτομελανίας (pyrocumulus clouds), τεράστια σύννεφα μεταφοράς που δημιουργούνται όταν ο αέρας πάνω από τη φωτιά υπερθερμαίνεται και ανεβαίνει σε μια τεράστια στήλη καπνού.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου Λίσα Τζένινγκς, αυτά τα σύννεφα «τροφοδοτούν τη φωτιά με ξηρούς, ισχυρούς ανέμους».

Τα σύννεφα αυτά μπορούν να είναι ορατά από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και συχνά μοιάζουν με αμόνι.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

The Dragon Bravo Fire in the North Rim Grand Canyon in Arizona, has now burned over 104K acres and is at 9% contained the fire started on 4th of July and has been quickly growing due to the dry conditions and strong winds. pic.twitter.com/6RBpVA90kc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 31, 2025



Η ακόμη πιο επικίνδυνη παραλλαγή τους, η πυρο-σωρειτομελανιαία καταιγίδα (pyrocumulonimbus), προκάλεσε ριπές ανέμων προς κάθε κατεύθυνση αυτή την εβδομάδα, όταν η στήλη καπνού που σχηματίστηκε πάνω από τη φωτιά στη Γιούτα κατέρρευσε απότομα.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος ενημέρωσης Τζες Κλαρκ, το φαινόμενο αυτό είναι απειλητικό για την ασφάλεια των ομάδων πυρόσβεσης.

«Αν φτάσουν αρκετά ψηλά, μπορεί επίσης να προκαλέσουν καθοδικά ρεύματα, και αυτό είναι κάτι που προσέχουμε ιδιαίτερα, καθώς μπορεί να εξαπλώσει γρήγορα τη φωτιά και να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο έδαφος», υπογράμμισε η Τζένινγκς.

Οι συνθήκες αυτές ανάγκασαν πολλαπλά συνεργεία πυρόσβεσης στη Γιούτα να αποσυρθούν την Τετάρτη, καθώς το απρόβλεπτο μικροκλίμα που δημιουργήθηκε απειλούσε άμεσα την ασφάλειά τους.

Παρότι υπήρξε σχετικός έλεγχος της κατάστασης και στις δύο πολιτείες, το ποσοστό περιορισμού των πυρκαγιών μειώθηκε ξανά λόγω της ταχείας εξάπλωσης των εστιών.

Το ίδιο είδος σύννεφου -το οποίο η NASA έχει αποκαλέσει «ο δράκος που αναπνέει φωτιά των νεφών»- δημιούργησε πρόσφατα έναν πυροστρόβιλο (fire tornado) που έπληξε συνοικία της ανατολικής Γιούτα με ανέμους που έφτασαν τα 196 χλμ/ώρα.

«Σκεφτείτε τη φωτιά σαν ένα αερόστατο, το οποίο προσθέτει πλευστότητα και συνεπώς προκαλεί άνοδο του αέρα», δήλωσε ο Ντέρεκ Μαλίγια, ατμοσφαιρικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα που μελετά τα pyrocumulus clouds και παρακολουθεί πυρκαγιές σε Γιούτα και Αριζόνα.

«Σχηματίζεται ένας γιγάντιος καταιγιδοφόρος όγκος πάνω από τη φωτιά, και όπως συμβαίνει με κάθε καταιγίδα, προκαλούνται ισχυροί άνεμοι κάτω από αυτή. Επειδή βρισκόμαστε στη Δύση, οι καταιγίδες αυτές είναι κατά κανόνα πολύ ξηρές».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να εμφανίζονται πιο συχνά στο μέλλον, καθώς η κλιματική αλλαγή παρατείνει την περίοδο πυρκαγιών και επιτείνει την ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Megafire στο Γκραντ Κάνιον

Ο όρος «μεγαπυρκαγιά» χρησιμοποιείται συνήθως για φωτιές που έχουν κάψει τουλάχιστον 404 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου το μισό μέγεθος της Νέας Υόρκης.

Η φωτιά «Dragon Bravo» στο Βόρειο Χείλος του Εθνικού Πάρκου του Γκραντ Κάνιον ξεπέρασε το όριο αυτό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πέμπτης.

Timelapse footage of the Grand Canyon captured a massive pyrocumulus cloud produced by the Dragon Bravo Fire, which is burning along the North Rim. pic.twitter.com/2F7zbbwS0L — USA TODAY Video (@usatodayvideo) July 31, 2025



Η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό στις 4 Ιουλίου και αρχικά διαχειριζόταν από τις αρχές του πάρκου.

Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, οι υπεύθυνοι πέρασαν στη φάση καταστολής της, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν με τη θερμότητα, την ξηρασία και τους ανέμους να σπρώχνουν τις φλόγες προς το Grand Canyon Lodge.

Η φωτιά κατέστρεψε δεκάδες κτίρια και οδήγησε στο κλείσιμο του Βόρειου Χείλους για την υπόλοιπη σεζόν, καθώς εκατοντάδες πυροσβέστες έδιναν μάχη για να την περιορίσουν.

Η Πέμπτη ήταν η όγδοη διαδοχική ημέρα εξαιρετικά ξηρών συνθηκών, σύμφωνα με τη Λίσα Τζένινγκς. Η υγρασία της ατμόσφαιρας παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα, η υγρασία του καύσιμου υλικού είναι εξαιρετικά χαμηλή και οι ριπές ανέμου αναμενόταν να φτάσουν έως και τα 55 χλμ/ώρα.

Arizona: The Dragon Bravo Fire this evening in the Grand Canyon. Nuking… Likely over 50,000 acres now. The Hotshot Wake Up pic.twitter.com/OHUjP9gkMo — Whiplash347 (@Whiplash437) July 29, 2025



Πηγή: Associated Press