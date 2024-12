ΗΠΑ: Στο… παρά πέντε αποφεύχθηκε νέα αεροπορική τραγωδία με ομάδα μπάσκετ – «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα»

Μια νέα αεροπορική τραγωδία φέρεται να αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στις ΗΠΑ, χάρη στην ψύχραιμη και άμεση αντίδραση του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, που είχε υπό την ευθύνη του την συγκεκριμένη πτήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας της χώρας (FAA) έχει ξεκινήσει επίσημα έρευνα για ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όταν ένα αεροσκάφος της Delta Airlines ξεκίνησε τη διαδικασία απογείωσης και σηκώθηκε από το έδαφος λίγο πριν καταλήξει πάνω στο τζετ, τύπου Embraer E135, που κινούνταν κάθετα και μετέφερε την ομάδα μπάσκετ του κολλεγίου Γκονζάγκα, για ένα παιχνίδι με την αντίστοιχη του UCLA.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και απεικονίζει πλήρως όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στο Λος Άντζελες, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να φωνάζει έντονα και επίμονα στον κυβερνήτη του Embraer που μόλις είχε προσγειωθεί από την Ουάσινγκτον: «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα!». Και όπως φαίνεται, το Embraer κόβει ταχύτητα και δεν βγαίνει, τελικά, στον κεντρικό διάδρομο που κινούνταν το αεροσκάφος της Delta.

Στο μεταξύ, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο βίντεο για λογαριασμό του αεροδρομίου, είπε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να λέει σε αεροπλάνο να «σταματήσει» με αυτόν τον τρόπο. «Όλα αυτά τα χρόνια που το κάνω αυτό, δεν έχω ακούσει ποτέ ελεγκτή να λέει σε αεροπλάνο “σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα”», είπε.

«Καταλαβαίνουμε ότι το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες βρίσκεται υπό διερεύνηση και θα επανεξετάσουμε τις πληροφορίες αυτές μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε το κολλέγιο Γκονζάγκα σε ανακοίνωσή του. «Τα μέλη της ομάδας μας που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν γνώριζαν την κατάσταση που συνέβη και είμαστε ευγνώμονες που το περιστατικό έληξε με ασφάλεια για όλους».

Η FAA δήλωσε ότι το τζετ που μετέφερε την κολεγιακή ομάδα, κατάφερε να αποφύγει τον κεντρικό διάδρομο, καθώς το αεροπλάνο της Delta απογειωνόταν, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η πτήση της διεξήχθη όπως αναμενόταν.

NEW: The FAA has launched an investigation after the men’s Gonzaga basketball team nearly got eliminated by a Delta plane taking off.

“Stop! Stop! Stop!” the air traffic controller could be heard saying.

The chartered Embraer E135 jet, carrying the team, had just landed at… pic.twitter.com/6UAUOG5wiP

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 30, 2024