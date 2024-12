Αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα: Τα πρώτα λόγια επιζώντα της πτήσης – Τι θυμάται από την τραγωδία

Οι πρώτες λέξεις του ενός από τους δύο επιζώντες του θανατηφόρου δυστυχήματος με το αεροσκάφος της Jeju Air, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 179 ανθρώπους την Κυριακή στη Νότια Κορέα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Το αεροσκάφος της Jeju Air βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στην πόλη Μουάν, 290 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, έπεσε πάνω σε τσιμεντένιο τοίχος -μέρος της περίφραξης του αεροδρομίου- και τυλίχθηκε στις φλόγες την Κυριακή, αφού το σύστημα προσγείωσης απέτυχε να αναπτυχθεί.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024