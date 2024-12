Νότια Κορέα: Κι άλλο αεροσκάφος της Jeju Air αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης

Ακόμη ένα Boeing 737-800 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air το οποίο εκτελούσε πτήση εσωτερικού αντιμετώπισε αδιευκρίνιστο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, παρόμοιο με εκείνο που ανέφερε το πλήρωμα του αεροσκάφους του ίδιου τύπου που συνετρίβη χθες Κυριακή, πάντως επέστρεψε στο αεροδρόμιο από όπου είχε μόλις απογειωθεί και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Γκίμπο της Σεούλ για την Τσετζού νωρίτερα σήμερα, εξήγησε το Γιονάπ, επικαλούμενο πηγές του στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Τα 39 από τα 41 αεροσκάφη του στόλου της Jeju Air είναι αυτού του τύπου.

