ΗΠΑ σε Δανία: «Πόσα αυγά μπορείτε να στείλετε;» – Η επιδημία γρίπης των πτηνών και η εκτίναξη των τιμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απευθυνθεί στη Δανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ζητώντας τους να εξάγουν αυγά, καθώς οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την εκτίναξη των τιμών των αυγών, ανακοίνωσε η Ένωση Αυγοπαραγωγών της χώρας την Παρασκευή (14/3).

🇩🇰🥚The US authorities have contacted the industry organization Danish Eggs to inquire about the possibility of increasing exports asking: How many can you deliver? pic.twitter.com/xCmd9UXrpG

