Ψάχνουν τους… αυγοκλέφτες: Άρπαξαν 100.000 βιολογικά αυγά από μια αποθήκη – «Πρόκειται για κακούργημα, λόγω της αξίας των κλοπιμαίων»

Η αστυνομία της Πενσιλβάνιας, στις ΗΠΑ, αναζητά τους κλέφτες που άρπαξαν ένα εύθραυστο φορτίο: 100.000 βιολογικά αυγά, αξίας άνω των 40.000 δολαρίων στη λιανική, σε μια περίοδο που παρουσιάζεται έλλειψη στην αγορά, με αποτέλεσμα να έχουν εκτοξευτεί οι τιμές των αυγών.

Σύμφωνα με την αστυνομικό Μέγκαν Φρέιζερ, που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης, είναι η πρώτη φορά στα δώδεκα χρόνια της καριέρας της που ψάχνει για… αυγοκλέφτες. Θυμήθηκε όμως ότι πριν από μια δεκαετία είχαν μια παρόμοια υπόθεση, όταν κάποιος έκλεγε μια νταλίκα γεμάτη με κότες.

«Πρόκειται για κακούργημα, λόγω της αξίας των κλοπιμαίων» , τόνισε η αστυνομικός. Η κλοπή έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Γκρίνκασλ, από την αποθήκη ενός χονδρεμπόρου.

Pennsylvania police INVESTIGATING HEIST after 10,000 eggs were stolen, totaling around $40,000 pic.twitter.com/sqph12Vp5B

— DramaAlert (@DramaAlert) February 4, 2025