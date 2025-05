ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Fairmount Park της Φιλαδέλφεια – Δύο νεκροί και τουλάχιστον εννέα τραυματίες

Δύο νεκροί και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας (26/5) στο Fairmount Park της Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι WPVI, που συνδέεται με το ABC News.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά. Η αστυνομία της Φιλαδέλφεια δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αίτημα για σχόλιο.

#BREAKING 200+ juveniles gathered at Fairmount Park when shots rang out around 10:30. At least seven gunshot victims.

People at the scene tell me all was calm, next thing they heard were dozens of pops then people started running. @6abc pic.twitter.com/RV2rZDfveg

— Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) May 27, 2025