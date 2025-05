ΗΠΑ: Επεισόδιο με πολλούς τραυματίες σε συναυλία στην Νότια Καρολίνα ερευνούν οι αρχές

Οι αρχές στις ΗΠΑ ερευνούν αναφορές για ένα “περιστατικό ομαδικών ατυχημάτων” κατά τη διάρκεια συναυλίας στο πλαίσιο του Black Bike Week στο Atlantic Beach της Νότιας Καρολίνας, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Η ετήσια εκδήλωση του Σαββατοκύριακου της Ημέρας Μνήμης, η οποία προσέλκυσε χιλιάδες λάτρεις της μοτοσικλέτας, πολλοί από την κοινότητα των μαύρων, μετατράπηκε σε μια χαοτική σκηνή με πολλούς τραυματίες, σύμφωνα με το Channel 2 Now.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, σύμφωνα με το Channel 2 Now. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε το περιστατικό ή η φύση των τραυματισμών που υπέστησαν οι παρευρισκόμενοι, σύμφωνα με τον Inependent.

Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας του Atlantic Beach, Carlos Castillo, δήλωσε στο ABC 15 ότι προς το παρόν δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές αναφορές. Η αστυνομία του Atlantic Beach δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Independent για σχολιασμό το πρωί της Κυριακής.

Οι τοπικές ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη σκηνή το πρωί της Κυριακής και τα νοσοκομεία North Strand και Grand Strand τέθηκαν σε κατάσταση εκτροπής ή σχεδόν εκτροπής λόγω της ξαφνικής εισροής ασθενών, σύμφωνα με το Channel 2.

Το Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ποδηλάτου Black Pearl, που ονομάζεται επίσης Black Bike Week, αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου που θα ξεπεράσει τα 400.000 άτομα. Φέτος είναι η 45η επέτειος της εκδήλωσης για μοτοσικλέτες που περιλαμβάνει συναντήσεις, πάρτι, ζωντανή μουσική και ψυχαγωγία.

