ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στην Καλιφόρνια – Ένας νεκρός και τέσσερις σοβαρά τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση από επίθεση ενόπλου μέσα σε εκκλησία των πρεσβυτεριανών στη Λαγκούνα Γουντς, στη νότια Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, προσθέτοντας πως συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Η αστυνομία αντέδρασε όταν ενημερώθηκε «για πυρά μέσα σε εκκλησία» με «πολλά θύματα, που έχουν υποστεί τραύματα από σφαίρες»· «θέσαμε υπό κράτηση έναν ύποπτο και κατασχέσαμε το όπλο που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε» στην επίθεση, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ, στην Καλιφόρνια, μέσω Twitter.

The suspect was detained at the scene. More to follow. El Toro Road is closed between Calle Sonora and Canyon Wren, please avoid the area. We are in Unified Command with @OCFireAuthority.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022