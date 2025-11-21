ΗΠΑ: Πιέζουν ασφυκτικά την Ουκρανία να υπογράψει το σχέδιο – Απειλές για διακοπή παροχής πληροφοριών και όπλων στο Κίεβο

Οι πιέσεις της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο φαίνεται πως εντείνονται, με τις ΗΠΑ να προωθούν μια ταχεία συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, συνδέοντας πλέον άμεσα τη στάση τους με τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης και της παροχής πληροφοριών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχθεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το Κίεβο βρίσκεται τώρα υπό μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη συζήτηση για ειρήνη.

Στόχος των ΗΠΑ είναι η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη.

«Θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουν η Ουκρανία να πληρώσει το τίμημα», είπε μία από τις πηγές.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων συναντήθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τον οδικό χάρτη προς την ειρήνη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων του αμερικανικού στρατού, που ταξίδευαν με την αμερικανική αντιπροσωπεία, χαρακτήρισαν τη συνάντηση ως επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.