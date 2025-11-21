ΗΠΑ: Πιέζουν ασφυκτικά την Ουκρανία να υπογράψει το σχέδιο – Απειλές για διακοπή παροχής πληροφοριών και όπλων στο Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Πιέζουν ασφυκτικά την Ουκρανία να υπογράψει το σχέδιο – Απειλές για διακοπή παροχής πληροφοριών και όπλων στο Κίεβο
Φωτογραφία: Reuters

Οι πιέσεις της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο φαίνεται πως εντείνονται, με τις ΗΠΑ να προωθούν μια ταχεία συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, συνδέοντας πλέον άμεσα τη στάση τους με τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης και της παροχής πληροφοριών.

Ουκρανία: Το Κίεβο συνεχίζει τις τεχνικές συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ – Το Κρεμλίνο λέει πως δεν έχει ενημερωθεί

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχθεί το πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το Κίεβο βρίσκεται τώρα υπό μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη συζήτηση για ειρήνη.

Ουκρανία: Τι προβλέπει το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για εκεχειρία – Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι και γιατί ανησυχεί η Ευρώπη

Στόχος των ΗΠΑ είναι η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη.

«Θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουν η Ουκρανία να πληρώσει το τίμημα», είπε μία από τις πηγές.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων συναντήθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τον οδικό χάρτη προς την ειρήνη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων του αμερικανικού στρατού, που ταξίδευαν με την αμερικανική αντιπροσωπεία, χαρακτήρισαν τη συνάντηση ως επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου τ...
14:38 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Π...
14:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)...
13:42 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα