ΗΠΑ: Παραμένουν οι δασμοί Τραμπ – Το εφετείο «πάγωσε» την ακύρωσή τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε προσωρινή δικαστική νίκη υπέρ της εμπορικής του πολιτικής, καθώς εφετείο ανέστειλε την εφαρμογή απόφασης που ακύρωνε τους ευρείς δασμούς σε κινεζικά και άλλα εισαγόμενα προϊόντα.

Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου παρέχει στον Τραμπ – ο οποίος από τον Ιανουάριο έχει επανέλθει στην προεδρία – προσωρινό “ανάχωμα”, επιτρέποντας την συνέχιση των επίμαχων τελωνειακών μέτρων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έφεσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου που έκρινε πως ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, ακυρώνοντας την πλειονότητα των δασμών που είχαν επιβληθεί από την αρχή της προεδρικής του θητείας.

