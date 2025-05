ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με δευτερογενείς κυρώσεις κατά όσων αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οποιαδήποτε χώρα ή άτομο» αγοράζει πετρέλαιο ή πετροχημικά από το Ιράν θα υπόκειται αμέσως σε δευτερογενείς κυρώσεις.

Όποιος το κάνει αυτό «δεν θα επιτρέπεται να κάνει δουλειές με τις ΗΠΑ με με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

BREAKING: Trump appears to have just cut off ALL Trade and business with China.

Trump says any country that buys oil from Iran will not be allowed to do business with U.S. China imports approximately 90% of Iran’s oil exports. pic.twitter.com/LthhaXBb7P

