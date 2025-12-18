ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες από τον φάκελο Επστάιν έδωσαν στην δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ δημοσίευσαν νέες φωτογραφίες από τον φάκελο του αποθανόντος, καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη δημοσίευση φωτογραφιών, που κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου, αλλά δεν είναι η δημοσίευση των πολυαναμενόμενων «αρχείων Επστάιν», μεταδίδει το CNN.

Τα «αρχεία Επστάιν» αφορούν πληροφορίες που κατέχει το υπουργείο Δικαιοσύνης από δύο ποινικές έρευνες για τον μακαρίτη επιχειρηματία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το Κογκρέσο ψήφισε ένα νομοσχέδιο – το οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ – που ορίζει ότι τα αρχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν έως τις 19 Δεκεμβρίου, αν και με ορισμένους περιορισμούς.

Η σημερινή δημοσίευση προέρχεται από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Δημοσιεύτηκαν συνολικά 68 φωτογραφίες. Ορισμένες από τις εικόνες έχουν υποστεί μερική επεξεργασία, με κάποια πρόσωπα να έχουν σβηστεί.

Μεταξύ των εικόνων υπάρχουν διαγράμματα αρχιτεκτονικών σχεδίων, φωτογραφίες με διάφορα άτομα, διαβατήρια και φωτογραφίες του Τζέφρι Επστάιν. Οι εικόνες έχουν κοινοποιηθεί χωρίς να συνοδεύονται από κάποιο πλαίσιο.

Περιλαμβάνουν μια σειρά από φωτογραφίες διαβατηρίων και εγγράφων ταυτότητας από όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα, όπως ονόματα και ημερομηνίες γέννησης, έχουν διαγραφεί. Αρκετά από τα διαβατήρια και τα έγγραφα ταυτότητας φέρουν την ένδειξη «γυναίκα» ως φύλο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Ρωσία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Νότια Αφρική, την Ουκρανία και τη Λιθουανία.

Περιλαμβάνεται επίσης μία φωτογραφία του διαβατηρίου του Επστάιν.

Αρκετές από τις νέες φωτογραφίες δείχνουν χειρόγραφα μηνύματα σε διάφορα μέρη του σώματος ενός ατόμου. Τα μηνύματα φαίνεται να είναι αποσπάσματα από το βιβλίο «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, ένα αντίγραφο του οποίου φαίνεται στο φόντο μιας από τις φωτογραφίες.

Δεν είναι σαφές το πλαίσιο των φωτογραφιών ούτε αν τα μηνύματα βρίσκονται στο σώμα του ίδιου ατόμου ή σε διάφορα άτομα. Ένα μήνυμα, που είναι γραμμένο σε ένα πόδι, λέει «ήταν η Lo, η απλή Lo, το πρωί, με ύψος 1,47 μ. και μια κάλτσα».

Ένα άλλο μήνυμα λέει «ήταν η Lola με παντελόνι». Ενώ ένα τρίτο λέει «ήταν η Polly στο σχολείο». Το «Lolita» είναι μυθιστόρημα που αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που παρασύρθηκε από έναν μεσήλικα καθηγητή λογοτεχνίας.

Δύο φωτογραφίες στην σημερινή δημοσίευση δείχνουν τον συνιδρυτή της Microsoft, Bill Gates, να στέκεται δίπλα σε γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί.

Δεν είναι σαφές ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί ή αν πρόκειται για δύο διαφορετικές γυναίκες. Ωστόσο οι δύο φωτογραφίες δεν υπονοούν ότι υπάρχει υπόνοια πως η εμφάνιση στις φωτογραφίες υποδηλώνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ο Γκέιτς πάντως έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» που πέρασε χρόνο με τον Έπσταϊν.

Ο ίδιος έχει δηλώσει στο CNN ότι οι δύο τους είχαν «αρκετά δείπνα» σχετικά με ένα φιλανθρωπικό έργο, αλλά ότι το έργο δεν προχώρησε και η σχέση τους τελείωσε. Δύο από τις πρόσφατα δημοσιευμένες εικόνες δείχνουν τον Εσπτάιν να κάθεται δίπλα στον γλωσσολόγο, φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι, σε σημείο που μοιάζει με εσωτερικό αεροπλάνου.

Ο 97χρονος καθηγητής και διανοούμενος έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένης αλληλογραφίας για ακαδημαϊκά ή προσωπικά θέματα.

Ο Τσόμσκι είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι ο Epstein τον είχε βοηθήσει να μεταφέρει χρήματα μεταξύ των λογαριασμών του, χωρίς να εμπλακεί «ούτε ένα σεντ που να αφορά στον Εσπτάιν». Ο Τσόμσκι είπε επίσης για τον Epstein: «Τον γνώριζα και συναντιόμασταν περιστασιακά».

Αρκετές από τις φωτογραφίες που μόλις δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνουν άνδρες των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί.

Ορισμένες από αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται να έχουν τραβηχτεί σε κοινωνικές περιστάσεις, όπως κατά τη διάρκεια γεύματος ή μαγειρέματος. Σε μερικές, μια ομάδα ανδρών κάθεται μαζί με τον Επστάιν σε ένα τραπέζι.