ΗΠΑ: Νέες εικόνες καταστροφής στο Λος Άντζελες – Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πυρόπληκτες περιοχές

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν την Παρασκευή (14/2) σε περιοχές του Λος Άντζελες που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές τον περασμένο μήνα, μετά την ισχυρή καταιγίδα που σάρωσε την περιοχή τα προηγούμενα 24ωρα.

Στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαν εκδηλωθεί σημαντικές βροχοπτώσεις εδώ και οκτώ μήνες. Η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η ισχυρότερη του φετινού χειμώνα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης στις κοινότητες Πασίφικ Πάλισεϊντς και Αλταντίνα.

❗️🌊🇺🇲 – One month after devastating wildfires, Los Angeles is grappling with severe flooding due to heavy rainfall.

The city’s roads are underwater, and landslides are rampant, as reported by the Los Angeles Times. Mudflows are significantly impacting drainage systems and… pic.twitter.com/oDt0ncStwM

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 14, 2025