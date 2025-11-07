ΗΠΑ: Μειώσεις 4% στις εγχώριες πτήσεις σε 40 αεροδρόμια, λόγω του shutdown

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Μειώσεις 4% στις εγχώριες πτήσεις σε 40 αεροδρόμια, λόγω του shutdown

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να περικόψουν κατά 4% τις εγχώριες πτήσεις τους σε 40 αεροδρόμια με υψηλή κίνηση, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους περιορισμούς στις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι προέκυψαν λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η FAA διευκρίνισε ότι το μέτρο της μείωσης κατά 4% θα παραμείνει σε ισχύ έως τη Δευτέρα, ενώ από τις 14 Νοεμβρίου οι περικοπές θα αυξηθούν στο 10% για τα ίδια αεροδρόμια. Παράλληλα, η Υπηρεσία ανακοίνωσε και περιορισμούς στις εκτοξεύσεις διαστημικών οχημάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν προβλέπονται αλλαγές ή μειώσεις στις διεθνείς πτήσεις.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:11 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ζητά άμεση εκπαίδευση στα μαχητικά Gripen από τη Σουηδία

Η Ουκρανία ζήτησε από τη Σουηδία να ξεκινήσει άμεσα την εκπαίδευση ουκρανών πιλότων και τεχνικ...
05:03 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Λίβανος: Kαταδικάζει τις ισραηλινές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τα νέα πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες, Πέμπτη, ...
04:55 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Το Ιράν ζητά άρση των αυστηρών κυρώσεων – «Είμαι ανοιχτός σε συζήτηση», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν ζητά την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί ...
04:23 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Το Καζακστάν εντάσσεται στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Καζακστάν θα ενταχθεί στις «Συμφωνίες του Αβραάμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς