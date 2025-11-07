ΗΠΑ: Μειώσεις 4% στις εγχώριες πτήσεις σε 40 αεροδρόμια, λόγω του shutdown

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να περικόψουν κατά 4% τις εγχώριες πτήσεις τους σε 40 αεροδρόμια με υψηλή κίνηση, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους περιορισμούς στις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι προέκυψαν λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η FAA διευκρίνισε ότι το μέτρο της μείωσης κατά 4% θα παραμείνει σε ισχύ έως τη Δευτέρα, ενώ από τις 14 Νοεμβρίου οι περικοπές θα αυξηθούν στο 10% για τα ίδια αεροδρόμια. Παράλληλα, η Υπηρεσία ανακοίνωσε και περιορισμούς στις εκτοξεύσεις διαστημικών οχημάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν προβλέπονται αλλαγές ή μειώσεις στις διεθνείς πτήσεις.

Πηγή: Reuters