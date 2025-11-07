Bloomberg: Η Ουκρανία διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για τους πυραύλους Tomahawk

Bloomberg: Η Ουκρανία διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για τους πυραύλους Tomahawk

Η Ουκρανία βρίσκεται σε «θετικές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την αγορά πυραύλων Tomahawk και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως δήλωσε η Ουκρανή πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, σε συνέντευξή της στο Bloomberg News.

Η αξιωματούχος τόνισε πως οι συνομιλίες κινούνται σε καλό κλίμα, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται ή το πότε θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή ότι, προς το παρόν, δεν εξετάζει συμφωνία που θα επιτρέψει στο Κίεβο να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk για χρήση εναντίον ρωσικών στόχων.

Πηγή: Reuters

