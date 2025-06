ΗΠΑ: Μαζική καραμπόλα σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό του Τενεσί – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Πανικός επικράτησε στο κέντρο του Γκάτλινμπουργκ του Τενεσί στις ΗΠΑ, έπειτα από μαζικό τροχαίο ατύχημα (καραμπόλα) που έστειλε στο νοσοκομείο τραυματισμένους αρκετούς ανθρώπους το απόγευμα της Κυριακής (1/6), αναφέρει το τοπικό κανάλι wvlt.tv.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πόλης του Γκάτλινμπουργκ, το δυστύχημα συνέβη στο τετράγωνο 700 του Parkway στο κέντρο της πόλης γύρω στις 4:15 μ.μ. (τοπική ώρα).

🚨#BREAKING: A mass casualty has been declared after multi-car crash happened hitting multiple pedestrians

📌#Gatlinburg | #Tennessee

At this time Emergency crews are currently on the scene after officials declared a mass casualty eaincident in Gatlinburg, Tennessee.… pic.twitter.com/FpDmRDCtxx

