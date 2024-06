ΗΠΑ: Μαίνονται δύο φωτιές σε Νέο Μεξικό και Καλλιφόρνια – Τουλάχιστον 7.000 άθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους

Δύο πυρκαγιές που μαίνονται από χθες στις ΗΠΑ ανάγκασαν χθες, Τρίτη, τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σε ορεινή περιοχή του Νέου Μεξικού, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, όπου κατέστρεψαν πάνω από 500 κτίρια.

Οι μεγάλες αυτές φωτιές ξέσπασαν τη Δευτέρα σε αγροτική περιοχή της πολιτείας, σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας με το αυτοκίνητο από τα σύνορα με το Μεξικό. Αυτές έχουν περικυκλώσει κυρίως το Ρουιντόσο, ένα χωριό οι κάτοικοι του οποίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

«Ζητώ άμεσα από τους κατοίκους του Ρουιντόσο και των περιχώρων του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος», σημείωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, κηρύσσοντας την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χθες το μεσημέρι, οι δύο πυρκαγιές είχαν κάψει περίπου 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δεν είχαν τεθεί καθόλου υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά «είναι ιδιαίτερα σφοδρή» και εξαπλώθηκε γρήγορα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Approximately 5,000 people have been evacuated due to intense forest fires in the village of Ruidoso in the state of New Mexico, USA. The fires have spread over about 3,000 acres.#RuidosoFire #NewMexico #Wildfire #Evacuation #Emergency pic.twitter.com/NSBi3wz2cK — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) June 19, 2024

Η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ισχυροί άνεμοι θα περιπλέξουν τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Το Νέο Μεξικό αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ξηρασία, η οποία επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα στην Καλιφόρνια, επίσης στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ, μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει φέτος η πολιτεία αυτή, σε αγροτική περιοχή βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Αυτή έχει καταστρέψει πάνω από 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης από το Σάββατο. Χθες, είχε τεθεί υπό έλεγχο μόνον σε ποσοστό «24%», σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά αυτή μπορεί να είναι μια πρόγευση μιας έντονης περιόδου πυρκαγιών στην Καλιφόρνια, ύστερα από δύο ιδιαίτερα βροχερά χρόνια.

«Εδώ και δύο χρόνια, έχουμε χειμώνες με πολλή υγρασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φυτρώσει πολύ χορτάρι. (…) Όμως το καλοκαίρι δεν έχουμε βροχή και η γη ξεραίνεται», δήλωσε στο AFP ο Κενίτσι Χάσκετ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης των πυρκαγιών της κομητείας του Λος Άντζελες.

Τα πρώιμα κύματα ζέστης αυτήν την περίοδο έχουν εντείνει τις ανησυχίες στην αμερικανική Δύση.

Στις αρχές Ιουνίου, καταγράφηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών γι’αυτήν την εποχή σε αυτό το τμήμα της χώρας. Ο υδράργυρος άγγιξε τους 44 βαθμούς Κελσίου στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα, και τους 50 στην Κοιλάδα του Θανάτου, στην Καλιφόρνια, πρωτόγνωρα επίπεδα για τέλος της άνοιξης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά τα επαναλαμβανόμενα κύματα ζέστης αποτελούν αναμφισβήτητη ένδειξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, να διαρκούν περισσότερο και να ενταθούν.

Residents of the southern New Mexico village of Ruidoso were ordered to flee their homes Monday after two fast-growing fires converging on the village were discovered. EarthCam captured a wall of smoke filling the sky as the fires continued to burn. pic.twitter.com/Yp06oqpLa3 — EarthCam (@EarthCam) June 18, 2024