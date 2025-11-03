ΗΠΑ: Ηγέτης των Δημοκρατικών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown – «Χρησιμοποιούν σαν όπλο την πείνα» Αμερικανών

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε χθες, Κυριακή (2/11), τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πως αποφάσισαν να «χρησιμοποιήσουν ως όπλο την πείνα» περίπου 42 εκατομμυρίων Αμερικανών, οι οποίοι στερούνται πλέον το δημόσιο πρόγραμμα κουπονιών για την αγορά τροφίμων, εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN, κατήγγειλε πως οι Ρεπουμπλικάνοι, που έχουν την πλειοψηφία των εδρών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, δεν έχουν πρόθεση να βάλουν τέλος στο shutdown, το οποίο διαρκεί σχεδόν πέντε εβδομάδες και έχει ήδη στοιχίσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν ενέσκηψε η δημοσιονομική παράλυση, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν για την υιοθέτηση νέου προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους και αλληλοκατηγορούνται διαρκώς, επιρρίπτοντας οι μεν στους δε την ευθύνη για το παρατεινόμενο αδιέξοδο.

Οι Δημοκρατικοί αξιώνουν την παράταση των φοροαπαλλαγών στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης της ασφάλισης υγείας νοικοκυριών με χαμηλά έως μεσαία έσοδα, καθώς αυτές οδεύουν να λήξουν στο τέλος της χρονιάς. Οι Ρεπουμπλικάνοι καταγγέλλουν αδικαιολόγητη παρακώλυση από την αντιπολίτευση.

«Θέλουμε να ανοίξουμε ξανά την κυβέρνηση, θέλουμε να υιοθετήσουμε δικομματική συμφωνία για τις δαπάνες που θα βελτιώσει αληθινά τη ζωή των απλών Αμερικανών», είπε ο Χακίμ Τζέφρις στην εκπομπή State of the Union του CNN.

«Είναι πολύ λυπηρό το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι αποφάσισαν να μετατρέψουν σε όπλο την πείνα και να αναστείλουν το πρόγραμμα SNAP (σ.σ. κουπόνια για την αγορά τροφίμων), ενώ δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια αποφάνθηκαν με σαφήνεια πως κανένας σε αυτή τη χώρα δεν θα έπρεπε να στερηθεί τη βοήθεια για την αγορά τροφίμων», συνέχισε, αναφερόμενος σε απόφαση της Δικαιοσύνης που διέταξε να συνεχιστεί το πρόγραμμα — το οποίο ανεστάλη προχθές, Σάββατο.

Ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει πως βούλησή του είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Όμως, εν αναμονή, δεκάδες εκατομμύρια πολίτες στερούνται κρίσιμες ενισχύσεις.

Ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είπε από την πλευρά του στο Fox News πως καμία πλευρά «δεν πρόκειται να καταγάγει πολιτική νίκη». «Ο αμερικανικός λαός υποφέρει», τόνισε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «παίζει με τη φωτιά».

Το κόμμα του προέδρου Τραμπ διαθέτει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Όμως ο κανονισμός της Γερουσίας προβλέπει πως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την υιοθέτηση προϋπολογισμού και, κατά συνέπεια, οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται την υποστήριξη μέρους, τουλάχιστον, των Δημοκρατικών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP