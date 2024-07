ΗΠΑ: Η φωτιά στην Καλιφόρνια έχει κάψει έκταση ίση με το Λος Άντζελες – Χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για 7η ημέρα – BINTEO

Σχεδόν 4.900 πυροσβέστες, 33 ελικόπτερα, 400 οχήματα και αρκετά αεροσκάφη Canadair έχουν κινητοποιηθεί, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας συνεχίζει τις υπεράνθρωπες προσπάθειές της για την κατάσβεση της μεγαλύτερης πυρκαγιάς της χρονιάς στην πολιτεία. Η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει μια περιοχή μεγαλύτερη από την πόλη του Λος Άντζελες.

Η «Park Fire», όπως ονομάστηκε, μαίνεται από την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας, σε αγροτική περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση δρόμου τριών ωρών βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο. Πλέον έχει κατακάψει σχεδόν 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας CalFire, γεγονός που την καθιστά μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα και οι πυροσβέστες επωφελήθηκαν το σαββατοκύριακο από μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία τους επέτρεψε να σημειώσουν κάποια πρόοδο: η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε ποσοστό «12%».

Ωστόσο πάνω από 26.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να τελούν υπό εντολές εκκένωσης περιοχών χθες, Δευτέρα, το απόγευμα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της CalFire.

The #ParkFire is currently the biggest fire in the state and continues to pose challenges. Monday we sent an additional engine strike team to support the fire fight. We have sent 10 engines, dozers, hand crews, a helicopter and 15 other personnel to support operations. pic.twitter.com/k24NiWZo3E — CAL FIRE LNU (@CALFIRELNU) July 30, 2024



Οι αρχές συνιστούν μεγαλύτερη προσοχή στον κόσμο καθώς η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή.

«Η πυρκαγιά αυτή είναι εξαιρετικά ασταθής και απρόβλεπτη», σημείωσε ο σερίφης της κομητείας Τεχάμα Ντέιβ Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες. «Είδαμε πολλά μέρη που πιστεύαμε ότι ήταν πλέον ασφαλή να τυλίγονται ξανά στις φλόγες», πρόσθεσε.

Θεαματικά πυκνά σύννεφα καπνού βγαίνουν από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά που έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής πάνω από εκατό κτίρια και εξαπλωνόταν με την ταχύτητα πεζού το πρώτο 48ωρο μετά την εκδήλωσή της.

Η ταχύτατη εξάπλωσή της οφείλεται κυρίως στα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα που πλήττουν την Καλιφόρνια και την αμερικανική Δύση από τις αρχές Ιουνίου.

The Park Fire is now California’s sixth largest wildfire in recorded history. This view shows the evolution of the Park Fire smoke plume over the last five days. pic.twitter.com/cfcVIupA1c — CIRA (@CIRA_CSU) July 29, 2024



«Η βλάστηση (…) είναι ακόμη πάρα πολύ ξηρή, έχει ξεραθεί από έναν μήνα ρεκόρ ζέστης», εξήγησε την Κυριακή ο Ντάνιελ Σουέιν, ειδικός ακραίων φαινομένων στο πανεπιστήμιο UCLA.

Μολονότι η περιοχή στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα αντιμετωπίζουν συχνά πυρκαγιές, οι δασικές εκτάσεις τις οποίες καίει αυτή η φωτιά είναι «μέρη στα οποία δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.

Παρά τα τεράστια μέσα που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές της Καλιφόρνιας, που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, «η τεχνολογία (που υπάρχει) εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς τέτοιου μεγέθους», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η τεράστια αυτή δασική πυρκαγιά ξυπνά άσχημες μνήμες στους κατοίκους της πόλης Παραντάιζ, όπου 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2018 στην πιο φονική φωτιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας. Χθες το απόγευμα ήρθη ο συναγερμός που είχε κηρυχθεί στην πόλη αυτή για την πυρκαγιά, αλλά η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Park Fire grows to California’s sixth largest wildfire ever https://t.co/6XwvLVx9Hi pic.twitter.com/TDQClfZtMu — Reuters World (@ReutersWorld) July 30, 2024



Στα χωριά σε δασικές περιοχές για τα οποία έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης, κάποιοι κάτοικοι επιλέγουν παρ’ όλους τους κινδύνους να παραμείνουν ως την τελευταία στιγμή. Ένας από αυτούς, ο Τζάστιν Φριζ, έχει τοποθετήσει λάστιχα γύρω από το διώροφο σπίτι του που βρίσκεται μέσα στο δάσος. «Έχω προετοιμαστεί, αλλά δεν είμαι χαζός», σημείωσε ο σαραντάχρονος μιλώντας στους New York Times. «Αν υπάρξει τείχος από φλόγες 30 μέτρων, δεν θα μείνω στο σπίτι μου και να καώ», πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά αυτή οφείλεται σε εμπρησμό, σύμφωνα με τις αρχές. Ο ύποπτος, ένας 42χρονος με ποινικό μητρώο, παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο για να του ασκηθεί επισήμως δίωξη. Αυτός εθεάθη την Τετάρτη να σπρώχνει και να ρίχνει «αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά σε ένα φαράγγι», σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Οι ΗΠΑ αγωνίζονται αυτές τις μέρες για την κατάσβεση περίπου 100 μεγάλων πυρκαγιών, σύμφωνα με το Εθνικό Διυπηρεσιακό Κέντρο Πυρόσβεσης. Αυτές μαίνονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδίως στο Όρεγκον, όπου ένας πιλότος πυροσβεστικού που μετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιάς έχασε τη ζωή του την περασμένη εβδομάδα.

California’s Massive Park Fire Continues to Grow – 26 photos from one of the largest wildfires in state history, which has burned more than 360,000 acres in less than a week. https://t.co/sR9DA3aOIT pic.twitter.com/lxq1NKBTPR — The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) July 29, 2024



Ο καπνός από τις φωτιές οδήγησε παράλληλα τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε πολλά μέρη της περιοχής.

Στην Καλιφόρνια, άλλη πυρκαγιά στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρο το μικρό χωριό Άβιλα το σαββατοκύριακο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα συνιστούν δείκτη της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη, η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την εξάρτηση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ