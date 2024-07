Ινδία: Στους 73 οι νεκροί από τις φονικές κατολισθήσεις στην Κεράλα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις καταστροφές

Ο αριθμός των νεκρών από τις κατολισθήσεις σε λόφους στο κρατίδιο Κεράλα της νότιας Ινδίας ανήλθε σε 73, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κι εκατοντάδες καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Στην περιοχή αναμενόταν να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προειδοποίησαν μετεωρολόγοι.

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε.



Ο μουσώνας που εκδηλώνεται στη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρει ανάσα, εν μέσω καλοκαιρινής ζέστης, κι οι βροχές που φέρνει χαρακτηρίζονται απαραίτητες για να αναπληρώνονται τα αποθέματα νερού, όμως συχνά προκαλεί επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, με εκτεταμένες ζημιές και βαρείς απολογισμούς θυμάτων. Η ένταση του φαινομένου κλιμακώθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, κάτι που ειδικοί αποδίδουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Τα φράγματα, η αποψίλωση των δασών και διάφορα αναπτυξιακά έργα, εξάλλου, θεωρούνται επίσης παράγοντες που χειροτερεύουν την κατάσταση κι αυξάνουν τον απολογισμό των θυμάτων.

Στην Κεράλα, τουλάχιστον 25 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων το 2021, ενώ το 2018, είχαν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 500 άνθρωποι στις χειρότερες πλημμύρες του τελευταίου αιώνα στο συγκεκριμένο κρατίδιο.