Ινδία: Τουλάχιστον 41 νεκροί έπειτα από κατολισθήσεις στην Κεράλα – Δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες παγιδευμένοι – Βίντεο

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν κι εκατοντάδες καταπλακώθηκαν, ή παρασύρθηκαν σε ποταμό, όταν κατολισθήσεις έπληξαν λόφους στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις τοπικές αρχές, ενώ τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δυσχεραίνει κατάρρευση γέφυρας στην περιοχή.

Η υπουργός Υγείας της πολιτειακής κυβέρνησης Βίνα Τζορτζ έκανε λόγο για τουλάχιστον 70 νεκρούς. Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε πως ισάριθμοι κάτοικοι εκφράζονται φόβοι πως παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Στην περιοχή αναμενόταν να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προειδοποίησαν μετεωρολόγοι.

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε.

«Εκατοντάδες άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν», τόνισαν οι ένοπλες δυνάμεις. Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανέφερε μέσω X πως «σκέφτεται» τους πολίτες που έχασαν οικείους τους και «προσεύχεται» για αυτούς που τραυματίστηκαν.

Ο κ. Μόντι διαβεβαίωσε ακόμη τον πολιτειακό πρωθυπουργό στην Κεράλα πως θα διατεθεί «κάθε δυνατή βοήθεια» από πλευράς ομοσπονδιακού κράτους.

Distressed by the landslides in parts of Wayanad. My thoughts are with all those who have lost their loved ones and prayers with those injured.

Rescue ops are currently underway to assist all those affected. Spoke to Kerala CM Shri @pinarayivijayan and also assured all possible…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2024